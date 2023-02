Microsoft deve levar versão ‘mais inteligente’ do ChatGPT ao Bing

A Microsoft pretende levar uma versão mais inteligente do ChatGPT ao Bing, buscador da empresa e vice-líder do mercado mundial, atrás do Google. Segundo reportagem desta quarta-feira, 1.º, do site especializado Semafor, a gigante da tecnologia deve implementar a mudança já nas próximas semanas.

A versão mais inteligente do ChatGPT seria turbinada pelo GPT-4, sucessor do GPT-3, modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI e que abastece a ferramenta de IA. Com isso, a versão atualizada traria textos com maior clareza, respostas mais rápidas e detalhadas nas conversas, um aprimoramento em relação à IA atual.

Nas últimas semanas, a Microsoft sinalizou que, devido à parceria com a OpenAI, vai levar o ChatGPT ao Bing. Mas prazos e mais detalhes não foram fornecidos.

Tanto a Microsoft quanto a OpenAI se recusaram a comentar a reportagem do Semafor.

O GPT-3 foi treinado a partir de diferentes fontes, como blogs, livros, sites e artigos na internet, cerca de 175 bilhões de parâmetros (representações matemáticas que identificam um padrão ou estilo de escrita). Em comparação, o BERT (modelo de linguagem considerado revolucionário na geração de textos, espécie de “avô” do GPT-3) possui 340 milhões de parâmetros. Por isso, a expectativa é de que o GPT-4 tenha ainda mais parâmetros que o antecessor.