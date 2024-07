CrowdStrike, Microsoft, tela azul da morte: saiba tudo sobre o apagão cibernético

Nesta sexta-feira, 19, um apagão cibernético tornou-se notícia por todo o mundo, abrangendo países europeus, norte-americanos e até mesmo o Brasil.

Algumas perguntas foram levantadas em relação ao incidente, que causou preocupações e dúvidas pelo mundo.

O que é apagão cibernético?

Apagão cibernético é uma falha generalizada em sistemas de tecnologia que causa algum tipo de problema de grandes proporções em diferentes setores da sociedade. No passado, apagões no WhatsApp e no Google já geraram transtornos globais. No caso de hoje, trata-se de uma falha em um software da empresa de cibersegurança CrowdStrike feito para programas da Microsoft, o que gerou repercussões técnicas e culminou em problemas para setores que vão desde a aviação até o mercado financeiro e a telecomunicação.

A CrowdStrike é parcialmente responsável pela falha ocorrida nesta sexta-feira, 19 Foto: Michaela Stache/MICHAELA STACHE

O que é a CrowdStrike?

A CrowdStrike é uma empresa fundada em 2011, que tem por meta proteger companhias de ataques virtuais. A ideia é evitar que pragas e ataque digitais alcancem redes privadas e guardem informações que estão na “nuvem” (nome dado a grandes servidores e centros de dados).

Assim, resumidamente, a CrowdStrike zela pela segurança de dados de companhias e empresas pelo mundo. Ela presta serviços para a Microsoft, como o software que apresentou falhas nesta sexta.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, George Kurtz, presidente da CrowdStrike, declarou estar empenhado em oferecer apoio aos afetados e informou que o apagão envolve somente o sistema operacional Windows – ou seja, donos de Macs não foram impactados.

O que causou o problema?

Segundo Kurtz, o software passou por uma interrupção em seus serviços devido a uma atualização do sistema.

Um alerta enviado pela companhia informou que o problema se deu no software conhecido como Falcon e causou impactos no Azure, plataforma de computação em nuvem responsável pelo armazenamento de dados.

O problema já foi resolvido?

Ainda na manhã de hoje, a Microsoft informou que a falha que ocasionou o apagão foi corrigida. No entanto, assinalou, o “impacto residual” do problema continua ressoando em alguns serviços da empresa.

Há sinais de ataque hacker?

Uma publicação feita por Kurtz no X afirma que não se trata de um incidente de segurança ou ataque cibernético. Ele diz ainda que o problema já foi identificado e isolado, apontando para uma falha na atualização do software.

Assim, não há pistas que apontem para um ataque hacker em relação ao apagão ocorrido hoje.

Como serviços de telecomunicação foram afetados?

Pelo mundo, alguns canais e veículos sofreram os impactos do apagão cibernético.

No Reino Unido, por exemplo, o canal Sky News chegou a sair do ar. Já na Austrália, a rede ABC reportou ter passado por uma “falha grave” de seus sistemas.

Na França, a TF1 e o Canal+, alguns dos mais assistidos, disseram em publicações no X que não poderiam ir ao ar. “Estamos todos no palco, mas há uma pane gigantesca na sala de controle”, o que impossibilitaria a transmissão ao vivo, publicou Christophe Beaugrand-Guerrin, apresentador da TF1, em sua conta no X.

Como o apagão atingiu o Brasil?

No Brasil, alguns usuários relataram problemas em acessar aplicativos de bancos. Apps como Bradesco, Pan e Next reportaram falhas, por exemplo.

Mas nem todos os sistemas foram afetados. O Banco Central, por exemplo, relatou que seus serviços estão funcionando normalmente. Além disso, não há registros de atrasos em voos no país, ao contrário do que aconteceu em outros lugares do mundo, como a Austrália.

Já no setor de aviação, alguns percalços foram registrados. Procurada pela reportagem do Estadão, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras relatou que “devido intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais”.

O que é a tela azul da morte?

Tela azul da morte é uma consequência de uma pane no sistema operacional do Windows. Trata-se literalmente de uma tela azul que aparece junto com uma mensagem que se traduz como “exceção de ameaça ao sistema não tratada”.

Muitas vezes, a tela azul está ligada à instalação de softwares que não são compatíveis com o aparelho em questão. No caso de hoje, a falha no programa da Microsoft ocasionou o aparecimento da tela por computadores e telas em diversos locais do mundo, a exemplo de aeroportos.