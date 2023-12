THE NEW YORK TIMES - Enquanto os líderes mundiais se reúnem nesta semana em uma grande cúpula para discutir maneiras de lidar com os efeitos do aquecimento global, um dos maiores obstáculos que enfrentam é a desinformação online.

Entre as maiores fontes de informações falsas sobre o clima do mundo, de acordo com um relatório divulgado nesta semana, são nações influentes, incluindo a Rússia e a China, cujos diplomatas estarão presentes. Outros incluem as empresas que extraem combustíveis fósseis e influenciadores digitais que ganham dinheiro compartilhando alegações de que o aquecimento global é uma farsa.

Eles espalham muitas notícias falsas e frequentemente desmentidas: os seres humanos não são responsáveis pela mudança climática; os incêndios florestais recentes foram provocados por incêndios criminosos e não por condições mais quentes e secas; o mundo está esfriando; os gigantes do petróleo e do gás estão liderando o processo de neutralidade de carbono; e os alertas sobre o meio ambiente são uma desculpa para as elites autoritárias desestabilizarem o mundo em desenvolvimento e forçarem todos a se trancarem em casa e a adotarem uma dieta de insetos e alimentos cultivados em laboratório.

Segundo os especialistas, seus esforços já reduziram significativamente a pressão pública e a vontade política necessárias para evitar um futuro terrível para o planeta.

Líderes mundiais vem influenciando a divulgação de desinformação sobre as mudanças climáticas nas redes sociais Foto: REUTERS/Phil Noble

“O que mudou radicalmente foi o quanto a desinformação sobre o clima se tornou central na vida pública”, diz Jennie King, autora de um novo relatório da Climate Action Against Disinformation, coalizão internacional de mais de 50 grupos de defesa do meio ambiente.

A coalizão advertiu em seu relatório que as alegações infundadas aumentaram as teorias da conspiração, as divisões sociais e o assédio. O relatório observou uma “mobilização alarmante para a violência” contra as pessoas associadas ao trabalho de mudança climática, incluindo meteorologistas espanhóis que informaram sobre o clima extremo da primavera e, em seguida, enfrentaram ameaças ameaçadoras e acusações de que eram “assassinos”.

A campanha contra uma ação significativa para reduzir as emissões é alimentada por um ecossistema com “estranhas lealdades informais e sobreposições” entre países, corporações e pessoas - todos com agendas e motivações diferentes, mas unidos em seu desejo de desacreditar a ameaça da mudança climática, diz King.

“Na verdade, trata-se da normalização da desinformação, e não apenas do grande volume”, diz King, que está dirigindo a unidade de inteligência da coalizão na cúpula. “Isso é o que mais me preocupa - a alta tração e a ressonância emocional que esse tipo de conteúdo parece ter.”

Pesquisadores esperam que a desinformação e as caracterizações enganosas das metas da cúpula aumentem à medida que os delegados se reúnem nos Emirados Árabes Unidos para a cúpula, conhecida como COP28. Já nesta semana, teorias da conspiração circularam nas mídias sociais, alegando que os governos estavam usando a mudança climática como pretexto para confiscar terras de fazendeiros e causar escassez deliberada de alimentos.

Os Emirados Árabes Unidos são um dos principais exportadores de petróleo, conhecido menos por seus compromissos climáticos do que pelo consumo voraz de recursos de sua cidade mais populosa, Dubai. Neste verão, um especialista em desinformação no Qatar descobriu pelo menos 100 contas falsas de mídia social defendendo o local da cúpula e seu presidente, o executivo de petróleo dos Emirados, Sultan al-Jaber. Um documento interno revelou nesta semana que os Emirados planejavam usar seu papel de anfitrião para buscar acordos de petróleo e gás em todo o mundo.

O conteúdo de mídia social que promove a negação total do clima aumentou antes da cúpula do ano passado, que foi realizada no Egito, segundo os pesquisadores. Essas postagens continuaram neste ano a acumular visualizações e citações de políticos e especialistas importantes. Para piorar, um relatório do grupo de vigilância Global Witness mostrou que 73% dos cientistas do clima que aparecem regularmente na mídia sofreram assédio ou abuso online como resultado de seu trabalho.

Ativistas do clima, como Greta Thunberg, foram alvo da mídia estatal chinesa, que a acusou falsamente de pedir o fim do uso de pauzinhos e a denunciou como “princesa sueca” depois que ela pressionou por mais reduções de emissões da China. A RT, uma rede de televisão estatal russa, ridicularizou Thunberg em março como “Dra. Gollum do Clima” depois que ela recebeu um Ph.D. honorário da Universidade de Helsinque.

O E.U. Disinfo Lab, grupo sem fins lucrativos que estuda a desinformação, diz em um relatório deste ano que encontrou dezenas de sites ativos na Europa e nos EUA que se concentravam exclusivamente na desinformação sobre o clima - uma diferença “impressionante” em relação à maioria dos outros sites de desinformação, que tendem a compilar uma miscelânea de tópicos questionáveis.

A Climate Action Against Disinformation descobriu que, em todos os meses desde a COP27, a hashtag #climatescam gerou mais retweets e curtidas do que #climatecrisis e #climateemergency no X, antigo Twitter. A hashtag apareceu em publicações de grande circulação que culpavam falsamente os incêndios criminosos cometidos por migrantes pelos incêndios florestais ou repetiam alegações desmentidas de que as emissoras de televisão estavam manipulando mapas meteorológicos.

Os pesquisadores atribuíram grande parte da força da hashtag #climatescam a um pequeno grupo de contas influentes, que, segundo eles, tendiam a falar muito mais sobre a negação do clima no X do que em plataformas como Facebook e Instagram. Uma conta, que, segundo os pesquisadores, se originou como um fórum antivacina no Telegram antes de mudar para a negação do clima no X este ano, tinha apenas algumas centenas de seguidores quando compartilhou sua primeira publicação #climatescam em março; agora tem mais de 250 mil.

Um dos maiores desafios enfrentados em relação ao clima mundial é a desinformação nas redes sociais Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Contas ganham dinheiro

Alguns dos sites que promovem a desinformação sobre o clima ganharam dinheiro com anúncios - um fluxo de receita que, segundo os pesquisadores, foi viabilizado por mais de 150 plataformas de publicidade pertencentes a algumas das maiores empresas de tecnologia. Os mercados, que em grande parte usam leilões automatizados para comprar e vender anúncios online, colocaram anúncios em pelo menos 15 sites conhecidos por hospedar conteúdo de negação do clima, de acordo com o relatório. Isso desrespeitou as políticas estabelecidas por muitas das plataformas para impedir que conteúdos de negação do clima e outras desinformações fossem monetizados.

Parte da desinformação sobre o clima foi disseminada por países como a Rússia e a China. O relatório constatou que a mídia estatal russa enquadrou os planos de redução de emissões como uma forma de “imperialismo ocidental” projetado para minar o desenvolvimento do chamado sul global

A propaganda da Rússia sobre a mudança climática, que rotineiramente minimiza o fenômeno como exagerado ou até mesmo positivo, está cada vez mais envolvida na geopolítica. O país enquadrou as sanções econômicas contra ele após a invasão da Ucrânia como prova da importância de suas exportações de combustíveis fósseis para manter a segurança energética global. A desinformação climática também figurou em uma campanha no Brasil que promoveu as opiniões de Aleksandr Dugin, um proeminente defensor das ambições imperiais da Rússia, de acordo com o Centro de Engajamento Global do Departamento de Estado dos EUA.

Pesquisadores da Climate Action Against Disinformation descobriram, no entanto, que a desinformação climática russa era oportunista e, portanto, inconsistente. O relatório observou que “os investimentos em combustíveis fósseis na África foram condenados como tentativas de roubar os recursos do continente quando vinculados aos países ocidentais, mas saudados como defensores do desenvolvimento econômico quando relacionados à Rússia”.

Na China, a desinformação sobre as mudanças climáticas tem uma longa história, de acordo com um estudo realizado em maio pelo Annie Lab, um projeto de verificação de fatos da Universidade de Hong Kong. Durante anos, os apelos para combater a mudança climática foram retratados na China como uma ferramenta usada pelo Ocidente para impedir o crescimento econômico da China, e não como uma tentativa de resolver um problema global.

Mesmo depois que a China aceitou a necessidade de ação internacional, concordando pela primeira vez na COP15 em Copenhague, em 2009, em estabelecer metas para a redução de emissões, a desinformação sobre o assunto permaneceu abundante na mídia chinesa, escreveu o laboratório.

A Climate Action Against Disinformation (Ação Climática Contra a Desinformação) também diz que a gigante estatal do petróleo da China, a China National Petroleum Corporation, estava entre as empresas internacionais de energia que faziam declarações enganosas sobre suas práticas ambientais, uma estratégia conhecida como “lavagem verde” (ou green washing). Os anúncios da empresa, que geralmente têm como alvo países da Ásia e da África, às vezes usavam uma tática cada vez mais popular que os pesquisadores chamam de “lavagem da natureza”: empregar imagens de paisagens e cenários em seu marketing para criar uma associação falsa e mais tolerante entre a natureza e os combustíveis fósseis.

