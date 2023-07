Elon Musk tenta fazer com o Twitter algo que ninguém foi capaz de realizar no Ocidente; entenda

THE NEW YORK TIMES - Há quatro anos, um bilionário executivo de tecnologia, líder de uma das principais plataformas sociais do mundo, apresentou uma visão para transformá-la em um aplicativo que poderia fazer tudo. Em um manifesto online, ele escreveu que o aplicativo não só seria central para as comunicações escritas, mas teria áudio, vídeo, pagamentos, comércio e mais.

A ideia era semelhante à de um “aplicativo para tudo” recentemente defendido por Elon Musk, o proprietário do Twitter. Mas o sonho pertencia a Mark Zuckerberg, o fundador e diretor executivo da Meta, que possui o Facebook, Instagram e WhatsApp. Em um post de blog de 2019, Zuckerberg delineou como transformaria o WhatsApp em um aplicativo que poderia ser uma plataforma para muitos “tipos de serviços privados”.

Elon Musk sempre teve o sonho de ter um superapp chamado X

No Vale do Silício, a busca por um aplicativo para tudo surge repetidamente à medida que os líderes de tecnologia se esforçam para expandir seus impérios digitais. Zuckerberg tentou isso. Assim como Dara Khosrowshahi, o diretor executivo da Uber. Evan Spiegel, o chefe do Snap, disse que queria tentar também.

No entanto, esses esforços fracassaram, com os executivos de tecnologia incapazes de replicar a mágica que tem abundado na Ásia com “super apps” como o WeChat da China, o Line do Japão e o KakaoTalk da Coreia do Sul. Gigantes da tecnologia dos EUA, ao contrário, se depararam com diferenças culturais, escrutínio regulatório e um sistema financeiro fragmentado que tornou a busca para construir tais aplicativos mais difícil.

E agora Musk, que nesta semana mudou o nome do Twitter para X, o apelido para o seu aplicativo para tudo, está perseguindo o mesmo objetivo - e provavelmente enfrentará os mesmos desafios.

Nos EUA, as pessoas estão “acostumadas com aplicativos de serviço único, o que torna a mudança para um aplicativo de múltiplos serviços um pouco desorientador”, disse Dan Prud’homme, professor assistente de negócios na Florida International University. “Até certo ponto, os clientes dos EUA não gostam de sentir que são muito dependentes de uma única empresa para suas necessidades diárias.”

Musk tem se encantado com um aplicativo para tudo desde pelo menos o ano passado. Semanas antes de fechar sua aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter em outubro, ele tuitou que sua compra seria “um acelerador para a criação de X, o aplicativo para tudo”. Na segunda-feira, ele tuitou sobre a mudança de marca do Twitter para X, escrevendo: “Nos próximos meses, adicionaremos comunicações abrangentes e a capacidade de conduzir todo o seu mundo financeiro. O nome Twitter não faz sentido nesse contexto, então devemos dar adeus ao pássaro.”

No entanto, Musk disse pouco publicamente sobre como seria seu aplicativo para tudo, como funcionaria ou por que as pessoas gostariam de usá-lo. Em novembro, o Twitter protocolou documentos no Departamento do Tesouro dos EUA para se tornar um processador de pagamentos, e os funcionários têm desenvolvido um serviço de pagamentos.

Musk não respondeu a um pedido de comentário feito pelo New York Times.

Dúvidas sobre o X

Seu plano enfrenta muitos céticos. Ele “destruiu o Twitter” e prejudicou a forma como as pessoas usam a plataforma, disse Chris Messina, um empreendedor de tecnologia e o criador da hashtag. “Parece que ele vai construir uma mistura de diferentes funções e empurrá-la goela abaixo da base de usuários.”

Grande parte do desejo de criar um aplicativo para tudo está enraizada na Ásia, onde tais aplicativos têm prosperado há mais de uma década. No Japão, as pessoas usam o Line, a principal plataforma de mensagens do país, para armazenar cartões de vacinação e comprar roupas. Na Coreia do Sul, as pessoas recorrem ao KakaoTalk, que começou como um serviço de mensagens, para enviar dinheiro e solicitar táxis.

Nenhum foi tão bem-sucedido quanto o WeChat, da Tencent, um aplicativo de mensagens, mídia social e pagamentos usado por mais de um bilhão de pessoas, principalmente na China. O WeChat domina a internet móvel e é uma parada única para ler notícias, conversar com amigos, pedir pizza ou pagar o aluguel. Muitos empreendedores do Vale do Silício há muito consideram o WeChat o padrão ouro para aplicativos móveis.

“Se você vai para a China, você vê como tudo é mais fácil, e você diz, ‘eu queria ter isso para mim’”, disse Ted Livingston, o fundador da plataforma de mensagens Kik, que é apoiada pela Tencent. “O WeChat é efetivamente o sistema operacional da vida diária na China.”

Em 2013, Spiegel, do Snap, também se referiu à Tencent como um modelo quando se tratava de ganhar dinheiro. Em uma entrevista no ano passado com site de notícias Axios, ele falou entusiasmado sobre o contínuo sucesso da Tencent com o WeChat e disse que o Snap também estava construindo um “Snapchat superapp”. A Tencent investiu no Snap, mais recentemente em 2017.

Em 2019, após a oferta pública inicial da Uber, Khosrowshahi repetiu o mantra do superapp. Ele disse que via seu aplicativo de transporte como a “Amazon do transporte” e queria que fosse o “sistema operacional para sua vida cotidiana em uma cidade.”

Naquele mesmo ano, Zuckerberg manifestou ambições semelhantes para o WhatsApp. Zuckerberg desde então adicionou recursos de pagamento e comércio ao Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, embora nenhum tenha se tornado um aplicativo para tudo.

Isso pode se dever a diferentes ambientes regulatórios e culturais, disse Messina, o empreendedor. As gigantes de tecnologia dos EUA têm enfrentado um maior escrutínio antitruste dos reguladores ao redor do mundo, mas as empresas de tecnologia chinesas que têm a bênção de Pequim prosperaram, mesmo em meio a uma repressão ao poder da tecnologia no país asiático.

Em novembro, Musk foi questionado em uma reunião da empresa no Twitter sobre sua ideia de um aplicativo para tudo, disseram duas pessoas que participaram do evento. Um funcionário observou que havia diferenças fundamentais entre o Twitter e a Tencent, disseram as pessoas.

Musk respondeu que quem fez a pergunta não sabia do que estava falando, antes de pedir a próxima pergunta, disseram os dois participantes. Musk não tem se contido em suas previsões para X. “Se feito corretamente”, disse ele em uma entrevista recente em um podcast, o X poderia se tornar “metade do sistema financeiro global”.

Linda Yaccarino, a diretora executiva do Twitter, também pareceu entusiasmada com X.

“X é o futuro estado de interatividade ilimitada - centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/bancos - criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades”, ela twittou no domingo. “Alimentado por IA, X nos conectará a todos de maneiras que estamos apenas começando a imaginar.” / TRADUZIDO POR ALICE LABATE