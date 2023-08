Está sem espaço no celular? Não faça essas coisas que consomem o seu armazenamento

O armazenamento de um celular é componente vital do aparelho. Sem isso, não é possível tirar fotos, gravar vídeos e baixar aplicativos. Porém, com o uso constante, é muito provável que você esteja sem lugar para guardar tantos artefatos digitais.

Parte dessa superlotação pode ser amenizada - e até resolvida - com algumas medidas simples, que nem sempre são tomadas por donos de smartphones. Fazer uma faxina nos arquivos ajuda bastante, assim como mexer nas configurações das câmeras. Confira abaixo seis coisas que não se deve caso você queira ter mais espaço no celular.

Esquecer de limpar os caches dos apps

O cachê de um aplicativo é um conjunto de dados que ajudam ele a funcionar. Ao apagar esse cachê, os dados do usuário ficam intactos, o que é excluído são apenas esses arquivos que auxiliaram o aplicativo a abrir.

Ao limpar esse cachê, o armazenamento do celular esvazia de maneira significativa e o aplicativo passa a rodar mais rápido, sem travar, porque ele não está acumulando os dados de inicialização de todas as vezes que ele foi acessado. O problema é que quase ninguém faz isso, então vale ficar atento.

Para excluir os cachês dos aplicativos em um celular Android, o usuário tem que ir nas configurações do smartphone e clicar na aba Sobre o telefone. Depois, basta acessar Armazenamento, em seguida Apps e dados e ir clicando em um por um dos aplicativos para excluir seus cachês.

Já no iPhone, o aparelho costuma limpar o cachê dos aplicativos automaticamente quando o armazenamento está cheio, mas é possível fazer essa limpeza manualmente. É só ir nas configurações do celular, descer a tela até o final, ir clicando aplicativo por aplicativo e ativar a opção Limpar ao iniciar. Vale lembrar que são poucos os apps que oferecem esse recurso.

Manter instalados apps que não são usados

Aplicativos são os que mais consomem espaço de armazenamento nos celulares, então, periodicamente, é importante revisar o que você tem instalado no smartphone e excluir aqueles que são pouco usados. Se você tem jogos “largados” no celular, a atenção merece ser redobrada.

Apps de games são os que mais consomem espaço do celular, por serem mais pesados, com gráficos mais complexos e muitos dados de funcionamento. Caso você não acesse o título há alguns meses, é hora de dizer “tchau”.

Acumular fotos e vídeos em apps de mensagens

Fique de olho também nos mensageiros, como WhatsApp e Telegram, porque esse tipo de app, assim como os jogos, estão na lista dos que mais consomem espaço no smartphone. Neles trocamos muitas mensagens, fotos e vídeos, então é importante revisar essas conversas e até excluir alguns arquivos delas.

No WhatsApp é possível ver qual chat está ocupando mais memória no seu aparelho. Basta ir nas configurações do aplicativo, ir na aba Armazenamento e dados e depois em Gerenciar armazenamento para ver quantos bytes cada conversa está ocupando.

Ignorar a versão “lite” de apps

Outra coisa que detona o armazenamento, é manter no celular aplicativos em sua versão original. Muitos apps, em geral redes sociais como TikTok, Facebook e Instagram, possuem versões chamada “lite”, que são bem mais leves que as regulares.

A função do aplicativo permanece igual a da versão original, mas o design é mais simples, o que deixa o app mais leve e fácil de navegar - eles foram criados pelas empresas justamente mirando celulares com pouco espaço. Para encontrar essa versão “lite”, o usuário tem que entrar na loja de aplicativos do celular e pesquisar o nome do app que procura + a palavra “lite”.

Confiar apenas armazenamento do aparelho

Fotos e vídeos consomem mais memória do que pensamos e não é necessário manter tudo isso apena no celular - além de ocupar muito espaço, também não é seguro, já que nossos smartphones podem ser roubados, gerando uma série de contratempos.

Assim, o mais recomendado é transferir suas fotos e vídeos para um serviço em nuvem - ele pode não dar conta de todos os seus arquivos, mas já é um começo importante. E ainda é possível pagar um adicional para aumentar o espaço.

Nessa situação, o Google Drive é uma alternativa mais barata e maior para armazenar suas fotos e vídeos. Você pode optar por criar uma pasta dentro da sua conta ou criar um novo perfil destinado apenas para o envio das suas fotos. O Drive oferece 15 GB de espaço de armazenamento por conta. No iPhone, o padrão é o Apple Cloud e transferir arquivos para o Drive exige um trabalho manual.

Fazer vídeos sempre em resolução máxima

A qualidade de gravação dos vídeos também implica muito no armazenamento cheio. Vídeos em resoluções melhores, como em 4K, ocupam muito mais espaço do que vídeos gravados em resoluções menores. E ninguém precisa gravar vídeos cotidianos com tanta qualidade.

Então, para aumentar o espaço no celular, reduza a qualidade dessas imagens. Em um aparelho Android, vá nas três barrinhas na parte de cima da tela e troque a resolução da imagem. No iPhone, o processo é diferente, você tem que ir nas configurações do celular e descer a tela até encontrar o app Câmera. Depois é só ir em Gravar vídeo e alterar a resolução. Além da resolução, é possível alterar a quantidade de quadros por segundo são captados. Quanto mais baixo, menor será o arquivo.

