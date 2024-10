A Meta está tentando derrubar as barreiras entre suas plataformas e oferecer aos usuários mais conteúdo recomendado com sua mais nova atualização.

Uma aba Local, que mostrará publicações do Marketplace, Grupos e Eventos próximos à sua localização no Facebook;

Uma aba Explorar, que lembra a guia do Instagram com o mesmo nome, com postagens selecionadas por um algoritmo adaptado aos seus interesses;

Uma aba Reels, exibida de forma mais proeminente na navegação do Facebook, com um player de vídeo em tela cheia criado para rolagem “contínua”;

Convites de eventos expandidos, que permitirão que os usuários peçam que os convidados confirmem presença nas páginas de eventos por SMS e e-mail, permitindo que os usuários não se limitem apenas à plataforma;

Pesquisa de IA em grupos, para ajudar os membros do grupo a procurar publicações que respondam a perguntas feitas anteriormente em uma comunidade;

Um recurso para encontros, que permite que seus amigos ajudem a selecionar seus pares;

Atualizações na edição e na pesquisa de fotos com IA, que permitirão que você encontre e crie mais conteúdo com a ajuda da inteligência artificial;

Música e menções no Notes do Messenger, que permitirão funcionalidades mais expressivas para “desencadear conversas”;

Memórias e comunidades no Messenger, que darão aos usuários uma retrospectiva do conteúdo compartilhado, além de opções para selecionar mensagens de grupo sobre tópicos específicos, sem precisar criar um novo grupo;

Um novo programa de monetização de criadores, que visa a trazer mais criadores para Stories, Reels e outros formatos de conteúdo.

Embora os usuários ainda possam interagir e visualizar as atividades e publicações de seus amigos na página inicial do Facebook, como de costume, as novas abas selecionadas enfatizarão a descoberta de conteúdo de usuários que você ainda não segue.

Por exemplo: digamos que você tenha curtido uma publicação no Facebook sobre assistir ao filme “O Estranho Mundo de Jack”, de Tim Burton, no Halloween. Ao navegar até a aba Local, você poderá encontrar um evento de Halloween com o tema Tim Burton recomendado em sua área, que foi compartilhado por uma pessoa ou grupo que você ainda não segue. Usando dados de suas curtidas e compartilhamentos anteriores, as novas abas do Facebook farão a curadoria e fornecerão o conteúdo que ele supõe que você irá gostar. E isso significa mais conteúdo de estranhos.

“Estamos adicionando recursos que ajudam os jovens adultos - e todos os usuários do Facebook - a explorar seus interesses e se conectar com o mundo além de seus amigos próximos”, diz o anúncio da Meta. “Queremos facilitar a descoberta do conteúdo e das pessoas que lhe interessam, porque é exatamente para esse tipo de descoberta social que o Facebook foi criado.”

Meta está mudando o Facebook para tentar atrair geração Z Foto: Julien De Rosa/AFP

A Meta disse que os novos recursos estão sendo lançados para os usuários em velocidades diferentes. Alguns recursos, como o novo Facebook Dating Matchmaker, começarão a aparecer para os usuários nos próximos dias. Outros recursos serão lançados lentamente para testes nos Estados Unidos e no Canadá nas próximas semanas, de acordo com a Meta. A aba Local está sendo testada atualmente em Austin, Nova York, Los Angeles, Washington, Chicago, Charlotte, Dallas, Houston, São Francisco e Phoenix.

O anúncio de sexta-feira marca uma mudança contínua das plataformas de mídia social em direção ao conteúdo recomendado após o sucesso do TikTok nos últimos cinco anos. O X, antigo Twitter, introduziu seu recurso algorítmico “Home” em 2016, embora tenha se tornado mais sofisticado e, desde então, tenha sido renomeado “For You” pelo proprietário Elon Musk. Ele também alterou o X em 2023 para que os usuários abrissem automaticamente a página “For You” em vez da guia de seus seguidores selecionados.

A Meta já está se movendo em direção a um conteúdo mais recomendado em seus feeds e adotando algoritmos que preveem e exibem as publicações com as quais os usuários têm maior probabilidade de se envolver. A página “Explorar” do Instagram também se baseia nas interações dos usuários com outros conteúdos da plataforma.

As atualizações da Meta também se baseiam em seu esforço contínuo para ser um balcão único de ofertas sociais, com suas atualizações para Grupos e Eventos, bem como para monetização, com o objetivo de trazer mais usuários para a plataforma e mantê-los lá, em vez de TikTok, Reddit, X, Nextdoor e outros locais.

A empresa teve um grande ano, com as ações subindo 23% desde que divulgou vendas melhores do que as esperadas no segundo trimestre e começou a investir em chatbots de IA e modelos de aprendizado de idiomas. Na quinta-feira, as ações fecharam em um recorde histórico de US$ 582,77, elevando o patrimônio líquido de Zuckerberg e tornando-o a segunda pessoa viva mais rica do mundo.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.

c.2024 Fortune Media IP Limited

