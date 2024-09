Óculos da Meta com Ray-Ban se destaca em ano ruim para dispositivos; veja principais recursos

Uma das principais funcionalidades que fazem parte dos óculos inteligentes da Meta são os alto-falantes. Eles oferecem áudio direcional, o que acaba por reduzir o vazamento de áudio para chamadas, música e podcasts, mesmo em ambientes ruidosos. Outro ponto a se destacar é a câmera do aparelho. Ela possui um sensor ultra-wide de 12 MP que permite capturar fotos e vídeos em Full HD com até 60 segundos de duração. Além disso, a função de compartilhamento de fotos e vídeos permite enviar conteúdo diretamente dos óculos por meio de comandos de voz oferecendo a capacidade de capturar, compartilhar e transmitir conteúdo sem usar as mãos. A bateria também é um ponto forte com uma case de carregamento, parecida com um estojo para guardar óculos “comuns”, que oferece até 36 horas de uso com uma única carga. O aparelho conta com o processador Snapdragon AR1 Gen1 Platform, da Qualcomm.

Com a nova atualização dos óculos inteligentes da Meta que chegou neste ano, o aparelho trouxe a integração com WhatsApp e Messenger, que permite realizar chamadas de vídeo com o compartilhamento do ponto de vista do usuário. Outro recurso presente é o suporte ao Apple Music que possibilita a reprodução de músicas por comandos de voz e oferece recomendações personalizadas.