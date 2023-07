Ficou no vácuo do WhatsApp? Veja cinco indícios de que você foi bloqueado no app

Ser bloqueado no WhatsApp é o pesadelo de muitos e, por enquanto, o mensageiro não possui um recurso próprio que permite saber se você sofreu alguma restrição do tipo. Por isso, é possível apenas observar indícios que apontam para um eventual bloqueio.

Até o momento, o WhatsApp apenas permite que um usuário veja os contatos que ele mesmo bloqueou na aba Privacidade nas Configurações. Apesar existirem características típicas em um bloqueio, isso não é garantia de que você foi bloqueado.

Assim, é necessário também levar em consideração a sua relação com a pessoa suspeita de ter te bloqueado e também os hábitos dela no mensageiro. Confira a seguir cinco indícios de que uma pessoa te bloqueou no WhatsApp.

Foto de perfil e recado não aparecem

Quando uma pessoa te bloqueia, a foto de perfil e o recado embaixo do número de telefone deixam de aparecer para você. Então, o primeiro passo é pesquisar o nome da pessoa na barra de busca do WhatsApp e verificar se a foto de perfil e o recado aparecem ali. Se não aparecer, comece a desconfiar.

No entanto, vale reforçar que a ausência de foto e recado pode significar apenas que o contato tenha simplesmente apagado as informações. Ou seja, esse indício não garante que um usuário te bloqueou. Vale continuar investigando.

Não é possível ver a pessoa online e nem o ‘visto por último’

Outra dica é ver se no chat da pessoa aparecem as informações “online” ou “visto por último”, lembrando que a pessoa pode também ter simplesmente desativado a aparição dessas opções.

Quando você é bloqueado, não é possível ver nenhuma informação sobre o status de um usuário na plataforma, então se antes você conseguia ver a pessoa online ou a última vez que ela entrou no WhatsApp e agora não consegue mais, pode ser que ela tenha te bloqueado.

Ligação não completa

Se você ligar para alguém pelo WhatsApp e a ligação não completar, fique atento. Se você não estiver bloqueado, a ligação vai aparecer que está chamando, mas, quando está bloqueado, a ligação automaticamente cai.

Vale lembrar: o contato pode estar em uma área sem conexão com a internet, o que faz a ligação cair sem ao menos chamar. Mas, se os outros indícios deste texto surgirem, muito provavelmente esse usuário te bloqueou no app.

Mensagem fica só com um tique

Se você enviar uma mensagem e ela ficar com apenas um tique, desconfie. Ao bloquear alguém, a pessoa não pode receber suas mensagens e elas ficam apenas com um tique ao lado.

Mas, assim como na dica da ligação, esse indício pode ser um alarme falso e o usuário suspeito pode estar apenas sem internet.

Não consegue adicionar a pessoa em grupos

Esse indício é mais certeiro que os anteriores.

Para confirmar que uma pessoa te bloqueou, tente adicioná-la em um grupo do WhatsApp. Se você conseguir adicionar, não foi bloqueado, mas, caso apareça a mensagem “Não foi possível adicionar [nome da pessoa]” é muito provável que ela tenha te bloqueado.

Outra possibilidade é a de que a pessoa trocou ou desativou o número de telefone, mas isso é algo menos provável de acontecer.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani