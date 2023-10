Gigantes da tecnologia estão engolindo startups de IA; entenda

THE WASHINGTON POST - Em 2021, um grupo de engenheiros abandonou a OpenAI, preocupado com o fato de a empresa pioneira de inteligência artificial (IA) ter se concentrado demais em ganhar dinheiro. Em vez disso, eles formaram a Anthropic, uma corporação de benefício público dedicada a criar uma IA responsável.

Esta semana, os benfeitores da Anthropic se uniram a um parceiro corporativo surpreendente, anunciando um acordo com a Amazon no valor de até US$ 4 bilhões.

O acordo destaca como a necessidade insaciável de poder de computação da IA está empurrando até mesmo as startups mais anticorporativas para os braços das Big Techs. Antes de a Anthropic anunciar a Amazon como seu parceiro de nuvem “preferencial”, ela se gabava, em fevereiro, de ter um relacionamento semelhante com o Google (a postagem do blog da Anthropic em fevereiro não tem mais a palavra “preferencial”).

Os porta-vozes de ambas empresas disseram que o relacionamento entre o Google e a Anthropic não mudou.

O boom da IA é amplamente visto como a próxima revolução na tecnologia, com o potencial de catapultar uma nova onda de startups para a estratosfera do Vale do Silício. Mas, em vez de quebrar o domínio de uma década das Big Techs sobre a economia da Internet, o boom da IA até agora parece estar fazendo o jogo dessas gigantes.

Em busca de uma IA de alta qualidade, startups acabam ficando dependentes das Big Techs Foto: Dado Ruvic/Reuters

Os armazéns de poderosos chips de computador das grandes empresas de tecnologia (os data centers) são necessários para treinar os complexos algoritmos por trás dos chatbots de IA, dando à Amazon, ao Google e à Microsoft uma imensa influência sobre o mercado. E, embora empresas iniciantes como a Anthropic possam ter criado uma tecnologia inovadora e poderosa, elas ainda precisam do dinheiro e dos recursos de computação em nuvem das Big Techs para fazê-la funcionar.

“Para criar IA em qualquer tipo de escala significativa, qualquer desenvolvedor terá dependências essenciais de recursos que estão concentrados em grande parte em apenas algumas empresas”, disse Sarah Myers West, diretora administrativa do AI Now Institute, que pesquisa os efeitos da IA na sociedade. “Não há realmente um caminho para sair disso.”

Cresce a demanda por IA generativa

O treinamento de sistemas de IA “generativos”, como chatbots e geradores de imagens, é extremamente caro. A tecnologia por trás deles precisa processar trilhões de palavras e imagens antes de poder produzir textos e imagens fotorrealistas semelhantes aos humanos a partir de comandos simples. Esse trabalho exige milhares de chips de computador especializados instalados em enormes data centers que consomem enormes quantidades de energia.

E a demanda só está aumentando. A Virgínia do Norte (a região mais importante do mundo para armazéns de computadores) aumentou em 20% sua capacidade total em 2022, de acordo com a empresa imobiliária CBRE. Ainda assim, as taxas de vacância nos data centers da região eram inferiores a 2% no início deste ano.

Em janeiro, a OpenAI, a startup que deu início ao boom da IA ao lançar o ChatGPT no ano passado, anunciou um acordo multibilionário semelhante com a Microsoft, dando à gigante da tecnologia acesso profundo à nova tecnologia e permitindo que ela lance um chatbot próprio.

O acordo da Anthropic com a Amazon não vincula as duas empresas tão intimamente, mas permite que os engenheiros da Amazon usem os modelos da Anthropic em seus produtos, disse a Amazon em um comunicado à imprensa anunciando o acordo.

A presidente da Comissão Federal de Comércio, Lina Khan, disse que a agência está observando atentamente os sinais de comportamento anticompetitivo. Em março, a FTC abriu uma investigação sobre os provedores de computação em nuvem, perguntando se os produtos de IA dependem do provedor de nuvem em que foram criados. Os órgãos reguladores de outros lugares também estão observando. Os escritórios da Nvidia, que fabrica os chips de computador e o software necessários para treinar grandes modelos de linguagem, foram invadidos na quarta-feira pelas autoridades francesas de concorrência, de acordo com o Wall Street Journal.

Precisamos estar muito atentos para garantir que esse não seja apenas mais um local para as grandes empresas se tornarem maiores e realmente esmagarem seus rivais Lina Khan, presidente da Comissão Federal de Comércio dos EUA

“Precisamos estar muito atentos para garantir que esse não seja apenas mais um local para as grandes empresas se tornarem maiores e realmente esmagarem seus rivais”, disse Khan na Spring Antitrust Enforcers Summit, em março. “Quando temos esses momentos de transição tecnológica, vemos que as empresas estabelecidas às vezes precisam recorrer a táticas anticompetitivas para proteger seus fossos e seu domínio.”

Lina Khan é a jovem advogada que foi escolhida para ser presidente da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos Foto: Graeme Jennings/REUTERS

Russell Wald, diretor de políticas do Institute for Human-Centered AI da Universidade de Stanford, EUA, disse que a concorrência existe, mas somente entre o pequeno grupo de participantes com acesso ao poder de computação. Wald, que organiza um programa para ensinar funcionários do Congresso sobre IA, teme que algumas propostas regulatórias possam piorar a situação: Por exemplo, segundo ele, exigir que as empresas tenham seus modelos de IA licenciados pelo governo poderia ajudar os grandes players e dificultar a concorrência de empresas iniciantes menores.

Alguns líderes empresariais não estão tão preocupados com o controle das Big Techs sobre o poder de computação, argumentando que o custo de execução dos modelos de IA inevitavelmente cairá à medida que a concorrência e a eficiência aumentarem.

“Vamos parar de forçar nosso progresso em IA”, disse Matt Calkins, executivo-chefe da Appian, uma empresa de software de capital aberto que está criando suas próprias ferramentas de IA. “Espero mais eficiência”.

Boom do ChatGPT

Quando o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, ele causou um choque no mundo da tecnologia. Especialistas em tecnologia especularam que o negócio de pesquisa do Google estava em apuros porque as pessoas podiam fazer perguntas ao ChatGPT em vez de pesquisá-las no Google.

As grandes empresas de tecnologia entraram em ação, movendo-se em uma velocidade que os observadores não viam há anos. O Google pediu aos funcionários que parassem de compartilhar suas pesquisas de IA com o público. A Microsoft lançou um novo chatbot, o Bing, que imediatamente expressou hostilidade em relação aos seus usuários, levantando questões sobre se ele estava pronto para o horário nobre.

Em setembro, uma enxurrada de anúncios do Google, da Microsoft, da Amazon e da OpenAI ilustrou o ritmo frenético da concorrência. O Google integrou seu chatbot Bard ao Gmail, ao Google Docs e a alguns de seus outros produtos; os usuários descobriram que a ferramenta comete erros básicos. A Amazon anunciou um novo modo de conversação para seus alto-falantes Alexa usando tecnologia de chatbot de ponta; em uma demonstração no palco, a ferramenta fez longas pausas entre as respostas.

Mas a capacidade de levar a tecnologia de IA aos clientes por meio de produtos existentes é uma vantagem fundamental, disse Myers West. O ChatGPT ganhou popularidade por meio do boca a boca, publicações em mídias sociais e cobertura de notícias, mas depois de apenas alguns meses já estava perdendo usuários, de acordo com um relatório da empresa de monitoramento de tráfego da Web SimilarWeb. As grandes empresas de tecnologia têm bilhões de usuários chegando até elas todos os dias.

“A propriedade do ecossistema é importante”, disse Myers West.

As parcerias com as grandes empresas de tecnologia geraram angústia entre alguns funcionários e pesquisadores de IA, disse Manoj Vekaria, engenheiro de software em Seattle, EUA. Laboratórios de IA como o OpenAI e o Anthropic podem alegar independência, disse ele, mas é difícil prever quanto tempo isso durará.

“E se a liderança mudar? E se a Amazon tiver um novo CEO? E se a Anthropic tiver um novo CEO?”, disse Vekaria. “Quando você aceita o dinheiro deles, está vendendo sua alma.”

Por enquanto, a Anthropic parece estar tentando manter suas opções em aberto. Em um comunicado anunciando o acordo com a Amazon, a Amazon disse que “a Anthropic planeja executar a maioria de suas cargas de trabalho na AWS”.

Mas, apesar de mudar seu status de “preferencial”, a Anthropic ainda está usando principalmente os servidores do Google, de acordo com uma pessoa familiarizada com a configuração de computação em nuvem da empresa, que falou sob condição de anonimato para discutir assuntos internos. / TRADUÇÃO POR ALICE LABATE