Microsoft anuncia como vai integrar ChatGPT ao Bing

Um dia depois do lançamento do Bard, chatbot inteligente que deve integrar as pesquisas do Google, a Microsoft anunciou nesta terça-feira, 7, que vai adicionar a inteligência artificial (IA) do ChatGPT ao Bing, site de buscas da empresa, e ao navegador Edge. A aposta da Microsoft é trazer buscas mais eficientes para o site e unir a inteligência artificial conversacional a outras ferramentas da companhia. A novidade foi anunciada em um evento fechado apenas para jornalistas nesta terça, em Redmond, EUA.

A parceria entre Microsoft e OpenAI, dona do ChatGPT, se estreitou nos últimos meses, quando a empresa fundada por Bill Gates investiu cerca de US$ 10 bilhões na startup de inteligência artificial. Com o sucesso nas redes, o ChatGPT registrou 100 milhões de usuários no mês de janeiro — agora, a tecnologia vai estar também no buscador da Microsoft.

De acordo com Satya Nadella, presidente da empresa, o modelo de busca com IA deve ser o exemplo a seguir nas ferramentas de busca, proporcionando ao usuário mais clareza nas respostas e nos resultados.

“A IA mudará fundamentalmente todas as categorias de software, começando com a maior categoria de todas – a pesquisa”, disse Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft. “Hoje, estamos lançando o Bing e o Edge com tecnologia de co-piloto e bate-papo de IA, para ajudar as pessoas a aproveitar melhor a pesquisa e a web.”

Busca tudo

No exemplo apresentado pela Microsoft no evento, o Bing é capaz de usar IA para fazer pesquisas em diversas plataformas e fornecer respostas com clareza, de uma forma conversacional, ou seja, respondendo diretamente à pergunta feita pelo usuário.

Para a demonstração, a Microsoft deu o comando: “Eu preciso fazer um jantar para 6 pessoas que são vegetarianas. Você pode sugerir um menu de 3 pratos com uma sobremesa de chocolate?”. Em seguida, uma página de resultados, semelhante a uma busca comum aparece, mas com sugestões prontas de cardápios.

Novo Bing traz busca por resultados e sugestão do ChatGPT na parte lateral da tela Foto: Estadão

A ferramenta ainda não está disponível para os usuários, mas já é possível entrar em uma lista de espera da Microsoft para ter acesso antecipado à ferramenta no buscador Bing.

Rivais

Pressionado pelo sucesso do ChatGPT, o Google vai finalmente disponibilizar publicamente o seu chatbot inteligente, batizado de Bard. O serviço será disponibilizado nas próximas semanas, segundo a companhia.

O Bard será alimentado pelo LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), chatbot do Google que fez barulho no ano passado quando um engenheiro da companhia afirmou que o sistema tinha desenvolvido consciência, algo refutado tanto pela empresa quanto por especialistas.

Além do Bard, o Google vai incluir a tecnologia do LaMDA em sua ferramenta de buscas — nos últimos meses, o mais tradicional produto da companhia passou a ser ameaçado não apenas pelo ChatGPT, mas também pelo TikTok.

