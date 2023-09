Imagens geradas por IA com mensagens subliminares viram meme; saiba como fazer

Na última semana, imagens curiosas passaram a circular nas redes sociais, incluindo cenários aleatórios e até animais, mas o que chamou mesmo a atenção dos usuários foram mensagens subliminares que estavam escondidas nas fotos. Apesar de realistas, as imagens foram geradas por inteligência artificial (IA) e vem inundando a internet.

As fotos geralmente parecem inocentes quando se observa de perto na tela do celular, mas ao afastar o aparelho ou apertar os olhos, é possível notar mensagens escondidas, que vão desde frases comuns, até palavras e expressões chulas (que dão humor às imagens).

Krea.AI é capaz de incluir mensagens subliminares em qualquer cenário conforme o comando do usuário Foto: Krea.AI

A tendência começou quando usuários começaram a perceber as mensagens subliminares e a comentá-las nas redes sociais como se fossem apenas coincidências das composições das imagens, no fim das contas é tudo pensado e gerado por IA.

Apesar dessa febre ter virado piada nas redes sociais, fotos com textos escondidos surgiram junto com o marketing para incluir mensagens em logos e propagandas de empresas. Agora, com a popularização das IAs, criar esse tipo de conteúdo tornou-se acessível para todos.

Essas imagens são criadas por diversos sistemas de IA, entre os mais populares estão ControlNet (da Stable Diffusion), Eluna.AI e Krea.AI. Os dois primeiros programas são mais complexos de usar por serem voltados para pessoas que trabalham com marketing e publicidade. Já o Krea.AI tem uma utilização mais simples e intuitiva.

Saiba como fazer

Para criar sua própria imagem com mensagem subliminar no Krea.AI, é necessário acessar o site oficial, escolher uma base para sua imagem, ou seja, em que cenário a mensagem vai ficar escondida. Para isso, o usuário pode escrever o próprio comando em inglês, ou clicar no ícone de dado logo abaixo da caixa de texto, permitindo que o sistema sugira um cenário.

Com a base já selecionada, é só clicar em Use text, escrever a mensagem que quer deixar implícita na imagem, posicionar da maneira desejada e confirmar. Depois, clique em Generate, caso o resultado não seja satisfatório é possível deixar o texto mais ou menos implícito na imagem clicando em Advanced settings e depois em Pattern strength, selecionando um número de zero a dois, sendo zero totalmente implícito e dois totalmente explícito.

Além disso, na mesma aba é possível deixar as imagens mais ou menos detalhadas na categoria Diffusion steps, selecionando um número entre 10 e 50, sendo 50 muito detalhada e 10 menos detalhada. Lembrando que quanto maiores os detalhes, mais tempo demora para as imagens serem geradas.

