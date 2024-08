Instagram agora permite que usuários adicionem trecho de música favorita no perfil

O Instagram anunciou nesta quinta-feira, 22, uma novidade que o tornará mais parecido com o MySpace, rede social bastante popular no início dos anos 2000. Trata-se da possibilidade de adicionar uma música ao perfil do usuário.

A canção aparecerá na parte da biografia, abaixo da foto de perfil, de acordo com prints divulgados pelo próprio Instagram. O usuário poderá retirar ou substituir a música quando quiser.

Novidade do Instagram o aproxima de redes mais antigas

PUBLICIDADE Diferentemente do MySpace, a canção não tocará automaticamente quando alguém entrar no seu perfil. A música, que terá a duração de 30 segundos, poderá ser tocada ou pausada a qualquer momento quando se acessar a conta de uma pessoa. Além do MySpace, o MSN Messenger também permitia que usuários deixassem uma música específica em seu status. Assim, o plano do Instagram parece estar relacionado à nostalgia do usuário que possuía contas nessas redes sociais alguns anos atrás.

Para acrescentar uma música à sua conta, basta entrar no seu perfil e clicar em “Editar”. Abaixo da sua bio, aparecerá o botão de música. Clique nele e opte por uma canção entre as opções sugeridas ou escreva o nome da música desejada na barra de pesquisa. Toque em “Concluir” e pronto.

O usuário poderá escolher qual o trecho da canção que deseja colocar no seu perfil. Basta mover o seletor para optar pela sua parte preferida da música em questão.

É importante notar que o áudio precisa estar disponível na plataforma da rede social para que ele possa ser escolhido pelo usuário.

Há relatos de pessoas que já conseguiram ter acesso à novidade. No entanto, não parece haver data certa para que todos possam receber o recurso.

A nova ferramenta é a mais recente tentativa da rede social de adicionar músicas à sua plataforma. Reels, Stories, posts do feed e notas da DM já permitiam a inclusão de canções anteriormente.

O Instagram está lançando a novidade em parceria com a cantora Sabrina Carpenter. O perfil da estrela pop foi o primeiro a receber a novidade com um teaser de sua nova música “Taste”, que será lançada nesta sexta-feira, 23, juntamente com o álbum “Short n’ Sweet”.