Estamos virando ‘voyeurs’ de guerra? Imagens brutais de confrontos atraem olhares na internet

THE WASHINGTON POST - Um vídeo em primeira pessoa divulgado pelo exército israelense mostra combatentes da marinha em uma canhoneira usando rifles de assalto e granadas para atirar em pessoas que flutuam na água. Autoridades militares disseram que os alvos eram terroristas do Hamas que tentaram invadir a costa israelense durante o tumulto que desencadeou a guerra entre Israel e Gaza. Todos agora estão supostamente mortos.

Muitas dessas imagens gráficas já foram compartilhadas, principalmente em cantos escuros e mórbidos da internet, escondidas dos espectadores casuais. Mas o vídeo da marinha foi divulgado em feeds de redes sociais e fóruns de discussão, incluindo o subreddit r/CombatFootage do Reddit, com 1,6 milhão de seguidores, onde dezenas de cenas violentas foram publicadas naquele dia.

Em uma discussão sobre o vídeo, um comentarista disse em uma publicação que foi excluída que eles estavam vivendo na “era de ouro do voyeurismo brutal”.

As guerras em Israel e na Ucrânia alimentaram uma explosão de vídeos online mostrando os horrores da guerra moderna, levando assassinatos e crueldade a um público global de espectadores que não estão preparados - ou que estão muito dispostos - a assistir.

A oferta de novos vídeos gráficos cresceu à medida que os combatentes usam celulares e câmeras GoPro para gravar ou transmitir imagens ao vivo de uma perspectiva à queima-roupa, seja para fins de estratégia militar ou de propaganda. O mesmo aconteceu com a demanda, já que os usuários da internet se aglomeram em sites de vídeo, quadros de mensagens e grupos privados com pouca moderação, onde podem ver e compartilhar imagens extremas para satisfazer sua curiosidade ou marcar pontos políticos.

Nosso “sistema de mídia online cada vez mais fragmentado significa que há muito mais pontos de venda para esse tipo de conteúdo e uma variedade maior de esquemas de moderação de conteúdo para escolher”, disse Colin Henry, pesquisador da Universidade George Washington que estudou violência política e internet. “É como se, de repente, houvesse muito mais cinemas na cidade, e alguns deles são muito mais amigáveis com filmes snuff (produções que mostram violência explicitamente).”

Vídeo divulgado pelas Forças Armadas de Israel mostra combatentes da marinha em uma canhoneira usando rifles de assalto e granadas para atirar em pessoas que flutuam na água Foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação

Em ambas as guerras, líderes militares e soldados nativos digitais ficaram ansiosos para documentar a realidade de seu conflito ou para pressionar por apoio internacional. Durante as atividades, eles lançaram vídeos diretamente em serviços de mensagens em grupo como o Telegram ou os republicaram em plataformas de rede social como o X, antigo Twitter.

No Telegram, a ala militar do grupo terrorista Hamas publicou montagens de treinamento mostrando preparativos para o combate, bem como vídeos sem censura de batalhas sangrentas, ataques com granadas de drones e soldados israelenses mortos. Um porta-voz militar do Hamas também se comprometeu a transmitir execuções de reféns online.

Basem Naim, líder do braço de relações internacionais do grupo terrorista, disse ao jornal americano The Washington Post em uma entrevista que as imagens foram compartilhadas nas redes sociais tanto para ganhar atenção global quanto para encorajar o grupo para a guerra que se aproxima.

“Quem está aterrorizando quem? Nós somos as vítimas (...) dessa enorme máquina de matar”, disse ele. Os vídeos “mostram que podemos fazer alguma coisa. Não somos apenas nós que estamos sendo espancados o tempo todo. Não, às vezes também podemos revidar”.

Para muitas pessoas que estão longe do campo de batalha, o risco de esses vídeos aparecerem repentinamente em sites com reprodução automática ou em feeds de redes sociais tornou-se um medo persistente, levando algumas escolas e grupos educacionais a orientar os pais a monitorar ou bloquear o uso das redes por seus filhos. Os psiquiatras alertaram que a exibição repetida de imagens tão viscerais pode levar ao que é conhecido como “trauma vicário”, prejudicando a saúde mental das pessoas.

Outros, no entanto, procuram ativamente por isso - e são ajudados pelos próprios combatentes. A 110ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, uma unidade de infantaria especializada em explosivos lançados por drones, postou mais de 100 vídeos em seu canal do Telegram, muitos dos quais mostram soldados russos sendo explodidos em pedaços ao lado de uma trilha sonora de heavy metal.

O sargento-chefe de uma companhia de drones de ataque, com o indicativo de chamada Legion, filma um vídeo do corpo decomposto de um soldado russo perto de Orikhiv, na Ucrânia. Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

Os vídeos são frequentemente republicados com descrições em inglês em subreddits como o r/UkraineWarVideoReport, onde costumam receber milhares de comentários e visualizações.

Alguns comentaristas dizem que os vídeos oferecem uma lição terrível. Eles “basicamente tiraram toda a ‘glória’ da guerra”, disse um usuário do Reddit em um tópico que discutia um vídeo de um soldado russo ferido tirando a própria vida. “Eu gostaria que os políticos assistissem a esses vídeos enquanto tomam seu café da manhã.”

Outros celebram a violência ou comentam sobre a estranha banalidade de ver essa carnificina em casa. “Estou comendo bolinhos de coco assistindo a isso”, disse um usuário do Redditor em um vídeo que mostrava soldados russos mortos com granadas.

As imagens gráficas há muito tempo desempenham um papel importante na formação da compreensão do público sobre os eventos atuais. Imagens assustadoras de batalhas e massacres transmitidas pelos noticiários da TV ajudaram a mobilizar os americanos contra a Guerra do Vietnã. Os vídeos em loop de aviões se chocando contra as torres do World Trade Center em 11 de setembro de 2001 marcaram um momento crucial para a exibição de atrocidades pelo público em geral. O mesmo aconteceu com as imagens de jornalistas incorporados às forças armadas dos EUA no Iraque e no Afeganistão durante os anos de guerra que se seguiram.

Mas esses vídeos também foram usados para semear o terror e provocar uma reação emocional exagerada que poderia enfurecer os espectadores, expandir um conflito ou favorecer os agressores, disse Amanda E. Rogers, pesquisadora do think tank Century Foundation que estudou a propaganda extremista. Há quase uma década, segundo ela, as decapitações gravadas em vídeo pelo Estado Islâmico de trabalhadores humanitários, jornalistas e outros ajudaram a marcar um ponto de virada para os terroristas que viram o valor de publicar imagens tão hediondas que muitos espectadores sentiram que não poderiam ignorá-las.

“As pessoas não entendem que você pode ser recrutado para um conflito por meio de propaganda, sem querer, para ajudar o lado ao qual você acha que está se opondo”, disse Rogers. “Agora esses vídeos se espalharam pelo ambiente das redes sociais, onde o menor denominador comum se torna consumível como um esporte de equipe partidário.”

Uma captura de tela datada de 19 de junho de 2001 mostra membros da Al-Qaeda treinando com submetralhadoras AK-47 em uma fita de vídeo que teria sido preparada e divulgada por Osama bin Laden Foto: AFP/Getty Images

Alguns dos vídeos horríveis se mostraram valiosos para investigadores e jornalistas que buscam encontrar reféns ou documentar crimes de guerra. E os moderadores do subreddit CombatFootage, que viu sua base de assinantes mais do que dobrar desde o início de 2022, disseram que avaliam os vídeos por sua “proporção entre imagens de combate e propaganda”. Os clipes com muito pouco foco no combate real são removidos.

Mas os limites entre esses vídeos e a propaganda nem sempre são claros. Em conflitos recentes, esses vídeos horríveis têm sido usados para desumanizar o inimigo e fazer com que os espectadores internacionais se sintam mais envolvidos na luta.

“Conteúdo violento, especialmente imagens de guerra, pode ser realmente traumatizante para as pessoas, mas também pode ser um grande mobilizador”, disse ele. “Quando qualquer um dos vários influenciadores da guerra da Ucrânia compartilha vídeos de soldados russos morrendo em ataques de drones, parte da estratégia é atrair o público americano ou europeu que vê os soldados russos como parte de um grupo mais amplo e odiado, e os soldados ucranianos como algo parecido com eles mesmos.”

As principais plataformas de rede social geralmente bloqueiam ou restringem vídeos que mostram morte ou violência exuberante. As regras do X permitem vídeos violentos se estiverem ocultos por trás de um aviso de isenção de responsabilidade, mas a empresa proíbe “violência gratuita”, exceto nos casos em que as imagens estejam “associadas a eventos dignos de notícia”, dizendo que “pesquisas demonstraram que a exposição repetida a conteúdo excessivamente gráfico online pode afetar negativamente o bem-estar de um indivíduo”.

Alguns vídeos violentos da guerra entre Israel e Gaza, no entanto, permanecem visíveis de forma irrestrita no X, incluindo a filmagem da canhoneira e outros clipes do exército israelense que supostamente mostram terroristas do Hamas abatidos por um tanque na fronteira israelense.

Em alguns casos, as guerras também provocaram uma mudança nas regras há muito estabelecidas quando se trata de discurso. No ano passado, o Facebook disse que permitiria temporariamente mensagens violentas relacionadas à guerra da Ucrânia, como “morte aos invasores russos”, porque elas representavam expressões políticas protegidas. Apelos críveis à violência contra civis russos continuaram proibidos, informou a empresa.

No ano passado, o governo ucraniano começou a postar fotos e vídeos de soldados russos capturados e mortos no Telegram, Twitter e YouTube, na esperança de inflamar os protestos russos sobre os custos humanos da guerra. Especialistas em justiça militar disseram ao The Washington Post que algumas das imagens provavelmente violavam as Convenções de Genebra, que exigem que os governos protejam os prisioneiros de guerra de “insultos e curiosidade pública”.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel adotou uma tática semelhante para enfurecer o público ocidental, veiculando centenas de anúncios assustadores no YouTube, incluindo vídeos em que médicos legistas israelenses descrevem o que viram em suas autópsias dos corpos de crianças supostamente mortas durante o ataque do Hamas, de acordo com a biblioteca de anúncios do YouTube.

Um anúncio do YouTube mostra uma cena colorida de unicórnios sorridentes e arco-íris que rapidamente muda para uma mensagem mais sombria: “Sabemos que seu filho não pode ler isso... 40 crianças foram assassinadas em Israel pelos terroristas do Hamas”, diz o anúncio. “Assim como você faria tudo para proteger seu filho, nós faremos tudo para proteger o nosso.”

Um porta-voz do YouTube, cujas regras de anúncios proíbem a violência e o “conteúdo chocante”, disse que os anúncios não são exibidos em conteúdo voltado para crianças e não justificam nenhuma ação de fiscalização.

Autoridades do Ministério das Relações Exteriores, que não responderam aos pedidos de comentários, também publicaram uma foto no início deste mês mostrando um bebê morto encharcado de sangue, com o rosto borrado, em sua conta do X de 1,4 milhão de seguidores, chamando-a de “a imagem mais difícil que já publicamos”.

Na segunda-feira, 23, os militares israelenses tentaram atingir um público de correspondentes estrangeiros, exibindo um vídeo gráfico de 40 minutos que mostrava “cena após cena de violência terrível”, de acordo com o jornal britânico The Times. Parte do vídeo foi obtida de telefones, carros e capacetes de combatentes do Hamas.

Oficiais militares também compartilharam instruções que eles disseram ter sido recuperadas de terroristas do Hamas, detalhando como eles deveriam “transmitir ao vivo” os assassinatos: “não desperdice a bateria e o armazenamento da câmera, mas use-os o máximo possível”.

Daniel Hagari, um porta-voz militar israelense, disse à multidão que os vídeos serviriam como “uma memória coletiva para o futuro”. “Não deixaremos que o mundo se esqueça de quem estamos combatendo”, disse ele, de acordo com o Times.