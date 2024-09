iOS 18: sistema já tem data de lançamento; confira as principais novidades

O iOS 18, nova versão do sistema operacional para celulares da Apple, estará disponível para o iPhone a partir do próximo dia 16 de setembro. A principal novidade dessa versão é a Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial (IA) da empresa.

O que é o iOS?

iOS 18 aposta na Inteligência Artificial como principal novidade Foto: Divulgação: Apple

O iOS é o sistema operacional que “dá vida” ao iPhone, oferecendo a interface, os aplicativos e as funcionalidades que os usuários conhecem. Cada nova versão do iOS traz melhorias de desempenho, novos recursos e aprimoramentos de segurança, mantendo os celulares atualizados e competitivos no mercado de smartphones.

Quais aparelhos vão receber a atualização?

A maioria dos iPhones recentes será compatível com o iOS 18, incluindo modelos a partir do iPhone XS e iPhone XR, além do iPhone SE (2ª geração ou posterior). Dispositivos mais antigos, como o iPhone 8 e o iPhone X, não receberão a atualização, mas continuarão funcionando normalmente - apenas não terão acesso aos recursos mais recentes e às melhorias de segurança. Dessa forma, o iOS 18 traz uma série de aprimoramentos e novos recursos para a experiência do usuário, com foco em personalização, privacidade, comunicação e produtividade. Confira as principais novidades e melhorias do sistema operacional:

Apple Intelligence

O carro chefe do iOS 18, a Apple Intelligence, oferece uma tecnologia de inteligência artificial que combina modelos generativos com o contexto pessoal do usuário. A ferramenta permite reescrever, revisar e resumir textos, criar imagens personalizadas, gerar filmes com base em memórias e remover objetos indesejados de fotos. A Siri também se beneficiou da Apple Intelligence, tornando-se mais natural, pessoal e capaz de entender o contexto, permitindo a interação por texto e voz.

O recurso estará disponível apenas em toda a linha do iPhone 16 e nos aparelhos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Personalização e controle

A tela inicial do iOS 18 passou por uma reformulação completa, permitindo aos usuários posicionarem livremente aplicativos e widgets em qualquer lugar da tela, inclusive deixando elementos da imagem de fundo visíveis. O sistema também oferece um novo mecanismo de temas, com a possibilidade de personalizar a aparência da interface, aplicando cores e efeitos aos ícones e widgets, além de sugestões de temas com base no papel de parede do usuário.

A Central de Controle também foi redesenhada, com múltiplas páginas, suporte a widgets de terceiros e opções de personalização dos atalhos na tela de bloqueio. Os usuários agora podem adicionar controles de apps de terceiros, como destravar o carro ou acessar rapidamente a câmera de uma rede social. A nova galeria de controles exibe todas as opções disponíveis, permitindo personalizar o layout e criar novos grupos de controles.

Em relação à privacidade, o iOS 18 introduz o recurso “Lock an App”, que permite bloquear aplicativos individuais com autenticação biométrica, código ou senha. A função de ocultar aplicativos também foi aprimorada, permitindo que apps sejam escondidos de pesquisas, notificações, sugestões e histórico. O iOS 18 também dará aos usuários maior controle sobre o compartilhamento de contatos e a conexão com acessórios de terceiros, garantindo que as informações pessoais permaneçam privadas.

Aplicativos nativos reformulados

Falando sobre os aplicativos, o app Fotos passou por um grande redesenho, com uma visualização unificada que exibe a grade de fotos e novas coleções. As novas coleções permitem pesquisar por tema sem precisar adicionar conteúdo aos álbuns e podem ser fixadas para fácil acesso. A nova visualização em carrossel inclui destaques diários com pessoas, animais de estimação, lugares e momentos favoritos.

Já o e-mail apresentou novas maneiras de gerenciar a caixa de entrada, com classificação automática em categorias como Primários, Transações, Atualizações e Promoções. A nova visualização resumida agrupa e-mails relevantes de uma mesma empresa, facilitando a localização de informações importantes.