iOS 18: veja quais iPhones foram aposentados e como instalar a atualização

A nova geração do sistema operacional da Apple já tem data para chegar nos dispositivos: a atualização estará disponível dia 16 de setembro. Com isso, alguns modelos mais antigos de iPhone serão aposentados, pois não são compatíveis com o novo iOS.

Segundo o site oficial da Apple, os modelos que não serão mais compatíveis com o iOS 18 são o iPhone SE (1ª geração), e o iPhone XR. Todos os modelos posteriores devem receber a atualização.

Confira os iPhones que foram aposentados pelo IOS 18 Foto: Divulgação: App

Os proprietários dos iPhone XS em diante poderão instalar o iOS 18 a partir do dia 16 de setembro. Confira passo a passo: Para instalar o novo sistema operacional da Apple no iPhone, vá a Ajustes, role a tela até a aba Geral e, em seguida, vá Atualização de software.

Na nova aba, o sistema vai mostrar se seu celular está atualizado e se há novas atualizações para instalar. Quando aparecer a opção de baixar o iOS 18, clique em Instalar e aguarde até que o download esteja completo.

Novidades do iOS 18

A principal aposta da nova atualização de software da marca é a Apple Intelligence. O novo recurso de inteligência artificial (IA) da companhia promete inovar recursos do iPhone, tornando a Siri uma assistente pessoal mais útil e integrada com as funções do smartphone. A Apple Intelligence poderá criar interações personalizadas para o usuário, como reescrever, resumir e revisar textos.

A IA da Apple estará disponível na versão beta para os modelos do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. O iPhone 16 será o primeiro smartphone da marca totalmente configurado para receber a tecnologia da inteligência artificial.

Além disso, a nova versão receberá alguns ajustes na Tela inicial, como a possibilidade de trancar aplicativos usando o Face ID e a opção de ajustar os ícones na tela.

No dia 16 de setembro, além da atualização de sistema nos iPhones, a Apple também lançará as novas gerações de sistemas operacionais para seus outros produtos, como o macOS 15, iPadOS 18 e watchOS 11.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani