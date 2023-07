Lentidão e aquecimento: como saber se meu celular foi infectado por pragas digitais?

Você sabe o que é um malware? Malware são programas desenvolvidos por hackers para invadir dispositivos móveis e roubar dados pessoais. No geral, qualquer aparelho pode ser hackeado, mas essa invasão pode ser mais preocupante se for em um celular, em que é possível acessar senhas, mensagens e aplicativos mais facilmente.

Para evitar ter seu smartphone invadido, é necessário tomar cuidado com sites acessados, já que qualquer link pode ser um convite para o malware infectar o seu aparelho. Normalmente, links infectados são divulgados junto com promessas milagrosas - como para conseguir dinheiro fácil - ou até em mensagens no e-mail ou no WhatsApp, portanto evite abrir anúncios e mensagens suspeitas de remetentes desconhecidos.

Além disso, hackers conseguem acessar um aparelho móvel facilmente por meio de redes públicas de Wi-Fi e por Bluetooth, então desative essas funções em locais públicos se não as estiver usando e não conecte seus aparelhos em redes compartilhadas.

Mas, afinal, como saber se meu celular foi hackeado? A seguir, confira 5 dicas para descobrir se seu smartphone foi invadido por um vírus.

Bateria acabando mais rápido

Nem sempre quando a bateria acaba rapidamente significa que seu celular foi hackeado - o desgaste natural do aparelho pode reduzir a vida útil do componente. Assim, para essa dica, é preciso levar em consideração quanto tempo o smartphone tem de uso.

Caso o aparelho tenha muito tempo de uso, a bateria com menor duração pode significar apenas que o dispositivo está desgastado.

Porém, se o telefone não tem muito tempo de uso e a bateria passou a durar pouco de forma repentina - e não gradativamente, como é esperado de acontecer - isso pode indicar que o celular foi infectado por um malware.

Maior consumo de dados móveis

Para essa dica vale verificar periodicamente o seu consumo de dados móveis para identificar rapidamente qualquer alteração.

Caso a utilização de dados móveis tenha aumentado significativamente de uma hora para outra, fique atento. Para verificar o seu consumo, é só ir nas configurações de internet do seu smartphone e comparar com os consumos anteriores.

Mesmo que o usuário consuma muitos dados móveis normalmente, quando um aparelho é hackeado o consumo aumenta bastante, tornando fácil de identificar quando há algo errado com o dispositivo.

Aplicativos desconhecidos no celular

Se você entrar no seu celular e ver aplicativos desconhecidos, que você não baixou, desconfie.

É bem comum, quando um smartphone é hackeado, surgirem apps nunca utilizados antes. Nesses casos, não tente acessar esses aplicativos.

Além disso, também é comum que outros aplicativos, conhecidos e usados frequentemente pelo usuário, comecem a travar repentinamente, pois o malware prejudica o desempenho do dispositivo.

Anúncios repentinos

Outro sinal de que o seu celular foi hackeado é quando anúncios começam a surgir na tela inicial ou em aplicativos que normalmente não tem anúncios.

Esses anúncios estranhos geralmente surgem em forma de pop-up, aqueles que surgem do nada e impedem de ver a tela de trás.

Celular aquecendo

Não necessariamente um aparelho móvel aquecer significa uma infecção - muitas vezes pode ser apenas o desgaste natural ou uso do aparelho enquanto ele carrega, mas, caso o aquecimento surgir junto de algum outro fator desta lista, fique atento.

Nesse caso, o aquecimento deve ser um sinal de alerta caso o aparelho não esteja sendo utilizado. Quando um celular é atacado por um malware, o vírus permanece agindo em segundo plano, superaquecendo o aparelho.

O que fazer se meu celular for hackeado?

O primeiro passo após confirmada a infecção por um malware é avisar parentes e pessoas próximas, porque os invasores podem mandar mensagem para essas pessoas, se passando por você, pedindo dinheiro ou tentando descobrir informações pessoais.

Em seguida, caso o seu celular tenha apps desconhecidos baixados, desinstale-os e não tente acessá-los.

Além disso, outra dica importante é deletar todas as notas contendo senhas ou dados pessoais e logins salvos. Também é essencial mudar as senhas de contas como de redes sociais, e-mails e banco o mais rápido possível.

Caso não seja possível realizar esses passos na hora em que a invasão foi identificada, desligue o celular, isso impede que o vírus continue agindo até que consiga realizar o passo a passo.

Por fim, é importante levar o aparelho infectado para uma assistência técnica confiável para remover o malware.

