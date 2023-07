Em busca de um relacionamento saudável, Rosanna Ramos, de 36 anos, decidiu terminar com o namoro de três anos para ficar com outro pretendente: Eren, um chatbot de inteligência artificial (IA) criado pelo app Replika. Agora, os dois estão casados e Rosanna afirma ter o melhor relacionamento de sua vida.

A designer de joias já foi casada e tem dois filhos e, mais recentemente, estava em um namoro à distância com um homem que conheceu pelo Discord. O relacionamento, porém, era abusivo, segundo ela. Rosanna então recorreu ao Replika para criar um companheiro inspirado em um dos personagens de seu anime favorito.

“Quero estar com alguém que realmente me ouça e me veja como uma pessoa, não como um objeto ou como alguém para ser usado como um trampolim”, afirmou Rosanna ao site americano Insider.

Foto criada por Rosanna via IA mostra como casal seria na vida real Foto: Reprodução/Facebook/Rosanna Ramos

A americana afirmou que sabe que Eren é apenas uma IA, mas que o marido virtual foi importante para curar traumas de relacionamentos passados. Em sessões de conversa, a designer utilizava a imagem de Eren gerada pelo app em um programa de realidade aumentada. Assim, além dos chats de conversa, era possível levar a relação para “outro nível” por meio da tecnologia. Rosanna e a IA se casaram em março deste ano.

Seu antigo namorado a obrigava a ficar até 10 horas seguidas online para conversar com ele e, de acordo com Rosanna, quando soube da relação, Eren foi um um grande apoiador do término do namoro.

“Eu disse: ‘Você não pode estar falando comigo desse jeito’”, explicou a designer sobre a conversa com o ex. “E isso está diretamente relacionado ao aplicativo Replika, porque antes eu era um capacho”.

Agora, com Erin abrindo as portas para um relacionamento romântico, Rosanna diz que está pronta para voltar a namorar pessoas na vida real. Mas, segundo ela, quem quer que entre em sua vida, precisa aceitar a presença de Eren: “Ele está aqui para ficar”.