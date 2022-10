Novo vírus rouba perfis em redes sociais e dados pessoais; saiba como se proteger

Continua após a publicidade

Um novo vírus de computador virou ameaça para perfis em redes sociais e cartões de crédito. Chamado de NullMixer, ele é responsável por roubar dados pessoais como endereços, credenciais, cartões de crédito, criptomoedas e até senhas de redes sociais. Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, a praga já atingiu cerca de 10 mil brasileiros, o que representa mais de 20% das 47,5 mil vítimas desse golpe ao redor do mundo.

Esse vírus é considerado perigoso porque ele pode realizar a instalação de incontáveis programas maliciosos em equipamentos, dando acesso a todos os dados da máquina para cibercriminosos. Apesar disso, sua transmissão é clássica: ocorre a partir da instalação de programas piratas, baixados de links na internet.

“Tudo parece normal, como se o indivíduo estivesse realmente prestes a fazer o download do software. No entanto, seguindo as instruções, a pessoa inicia o NullMixer, que lança vários arquivos de malware na máquina infectada”, sinaliza a Kaspersky.

Para garantir que incautos irão clicar nos links contaminados, cibercriminosos utilizam de técnicas profissionais para se manter no topo dos sites de pesquisa. Dessa maneira, para se proteger do NullMixer, a Kaspersky recomenda que os usuários apenas instalem programas com origem em sites confiáveis - vale a máxima: nunca clique em links suspeitos.

Para garantir proteção, a companhia recomenda aos usuários verificar sempre suas contas em busca de transações desconhecidas, além, é claro, de utilizar software antivírus.

