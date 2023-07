Saiba como usar o Threads, o ‘Twitter’ do Instagram

O Threads, mais nova rede social do grupo Meta, foi lançada na noite desta quarta-feira, 5. Integrada ao Instagram, o serviço possui muitas semelhanças com o Twitter, mas também diferenças que podem ser muito bem detectadas no momento em que loga no aplicativo. Aprenda abaixo a como usar o novo app.

Tenha um perfil no Insta

Para interagir no Threads é necessário que o usuário tenha um perfil no Instagram. Assim, com a integração entre as duas redes sociais, o usuário irá puxar todos os seguidores da rede de fotos sem precisar começar do zero. A opção, porém, não será obrigatória e pode ser ajustada nas configurações.

Vale apontar que, caso um usuário do Threads siga um novo perfil na nova rede social, a amizade será feita também pelas respectivas contas de ambos no Instagram.

Saia ‘tuitando’

Depois de logar, as funcionalidades são muito similares com as do Twitter: é possível curtir, compartilhar, recompartilhar e enviar cada publicação. É possível publicar links, fotos e vídeos de até 5 minutos. A grande diferença é o limite de caracteres: até 500, enquanto no Twitter esse número é de 280 para não assinantes do serviço Twitter Blue.

Continua após a publicidade

Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP

Poste nos Stories

É possível realizar o compartilhamento de uma publicação do Threads nos Stories do Instagram, além de compartilhar um post em outras redes sociais.

Recursos de privacidade

Quanto à privacidade, como no Instagram, você poderá deixar de seguir, bloquear, restringir ou denunciar um perfil clicando no menu de três pontos, lembrando que todas as contas bloqueadas no seu Instagram serão automaticamente bloqueadas no Threads também.

Threads virou motivo de disputa

Após a informação de que a Meta trabalhava na nova rede social, o bilionário e dono do Twitter, Elon Musk, chamou Mark Zuckerberg em tom de brincadeira para uma luta em post no Twitter. ”Eu estou pronto para uma luta de jaula se ele estiver.” disse, Musk.