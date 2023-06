Elon Musk ‘desafia’ Mark Zuckerberg para uma luta e dono do Facebook ‘aceita’: ‘mande a localização’

O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, “desafiou” Mark Zuckerberg, proprietário da Meta, que engloba o Facebook, o Instagram e o Whatsapp, para uma luta, em postagem no seu perfil na rede social. “Eu estou pronto para uma luta de jaula se ele estiver”, escreveu. Musk fez o “desafio” em tom de brincadeira, seguido de risadas (“lol”, que significa “rindo em voz alta”, na sigla em inglês), ao comentar a notícia de que a Meta está criando uma rede social para competir com o Twitter. “Tenho certeza de que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções”, também escreveu Musk sobre o caso.

Zuckerberg, por sua vez, aceitou o “desafio” em postagem no seu perfil do Instagram, em que reproduziu a fala de Musk com a legenda “mande a localização”.

Após a postagem de Zuckerberg, Musk fez uma sugestão: “Octógono de Vegas”, referência aos octógonos onde ocorrem as lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC), que tem base em Las Vegas, nos EUA.

Mark Zuckerberg 'aceitou' desafio de Elon Musk, em postagem nos stories de seu perfil no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram/@zuck

O dono do Twitter também postou na rede social que quase nunca se exercita, “exceto para pegar meus filhos e jogá-los no ar”. Musk completará 52 anos no próximo dia 28. Zuckerberg, por sua vez, tem 39 anos e treina jiu-jítsu. No mês passado, ele compartilhou que conquistou suas primeiras medalhas em um torneio.

Os usuários das redes sociais fizeram piada com a situação, discutindo quem ganharia a luta, fazendo montagens e postando memes. Musk brincou que tem um ótimo golpe chamado “A Morsa”, em que apenas deita em cima do oponente e não faz mais nada. Ele também tuitou que a luta seria “hilária”.