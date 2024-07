Do CEO ao desenvolvedor: veja a lista de salários de tecnologia que encolheram

Os salários de profissionais de tecnologia vêm encolhendo para algumas categorias tidas como essenciais para a área. Desenvolvedores de diversas especialidades, designers, recrutadores e até CEOs registraram menores rendimentos na comparação entre vagas criadas em 2022 e 2024, aponta o estudo “Guia Salarial Tecnologia 2024″, realizado pela consultoria brasileira Fox Human Capital.

O reajuste nos salários ocorre após uma onda de demissões em massa que atravessaram o setor de tecnologia desde 2022. A alta global nos juros e a menor demanda por serviços digitais forçaram as companhias, das gigantes às startups, a cortar orçamentos e a focar em eficiência – o que significa dispensar pessoal. Surgem cifras mais altas apenas para diretores de tecnologia (CTO) e para desenvolvedores experientes (senior), enquanto CEOs e desenvolvedores menos experientes tiveram reduções nos valores.

“O mercado de trabalho corrigiu as distorções nos salários após os layoffs”, explica Filippe Apolo, um dos coordenadores do estudo da Fox Human Capital, da qual o executivo é fundador e sócio. “Antes, estava desequilibrado e irracional. Havia uma discrepância nos salários. E o mercado corrigiu o excesso de profissionais recebendo muito dinheiro.”

Mercado de tecnologia passou por demissões em massa e reajuste de salários desde 2022 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O documento da Fox Human Capital aponta outros desafios para o setor de tecnologia. Além dos salários menores, há menos vagas disponíveis, pessoas com menos experiência estão com mais dificuldade em começar a carreira e a chegada da inteligência artificial (IA) pode reduzir equipes no futuro. Veja os principais pontos que apontam para uma piora no mercado de tecnologia.

Abaixo, veja a tabela com para algumas categorias de salários do mercado de tecnologia no Brasil, de acordo com a Fox Human.