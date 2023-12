THE WASHINGTON POST - O maior fenômeno online do ano é uma série de vídeos animados que atrai principalmente as crianças, repleta de referências obscuras à internet e a jogos que a maioria dos adultos não entenderia, e com um nome que praticamente grita humor escatológico. Chamada “Skibidi Toilet” (algo como ‘Privadas Skibidi), a série do YouTube conta a história de vasos sanitários com cabeças humanas envolvidos em uma guerra com pessoas que têm câmeras CCTV, alto-falantes e televisores como cabeças em meio a uma paisagem escura e distópica.

Sua existência gerou preocupação entre os adultos, mas, na verdade, é um resultado natural de um mundo de vídeos criado em parte por pais que têm o hábito de entregar seus iPads aos filhos para que assistam a entretenimento inofensivo. O sucesso da série também mostra o primeiro ponto de tensão entre a Geração Z e a Geração Alpha.

A série foi criada por um animador chamado Alexey Gerasimov para seu canal no YouTube DaFuq!?Boom!. Nos vídeos, os personagens lutam entre si em um mundo industrial em expansão que inclui pontos de referência da cidade de Nova York, com os Skibidi Toilets agindo sob o comando de seu líder, G-Man, para destruir a humanidade e transformar mais pessoas em Skibidi Toilets.

Os vídeos “Skibidi” foram vistos mais de 65 bilhões de vezes este ano somente no YouTube, tornando-se uma das maiores tendências da plataforma. No TikTok, os vídeos com a hashtag “Skibidi Toilet” foram vistos mais de 15,3 milhões de vezes e apareceram em inúmeros memes e vídeos no Instagram. O canal DaFuq!?Boom! também ultrapassou 36 milhões de assinantes no YouTube, tornando-se um dos canais que mais crescem na plataforma.

Maddy Buxton, gerente de cultura e tendências do YouTube, disse que “Skibidi Toilet” é um fenômeno diferente de qualquer outro que a plataforma já viu antes. “Nunca vi nada explodir dessa maneira. Começou como um meme, mas evoluiu para uma história muito complexa, com muitos significados ocultos, que as pessoas estão ansiosas para entender e tentar compreender”, diz Maddy.

“Skibidi Toilet” pode parecer fácil de ser descartado como um modismo da internet, mas sua ascensão revela como será o futuro do entretenimento nas principais plataformas sociais. É a primeira série narrativa a ser contada inteiramente por meio de vídeos curtos (60 segundos ou menos) e é o primeiro grande meme do mainstream que surgiu da Geração Alfa (crianças com cerca de 10 anos ou menos).

“Esse é um dos primeiros memes que vimos decolar com a Geração Alfa e é uma das primeiras tendências da Geração Alfa que vimos no YouTube”, disse Buxton por telefone.

Com tanto foco no TikTok como impulsionador da cultura nos últimos anos, “Skibidi Toilet” também é uma prova do poder duradouro do YouTube. Em um episódio, uma das pessoas do banheiro destrói a sede do YouTube.

Embora a Geração Z tenha inicialmente apreciado o elemento nostálgico de jogos da série, muitos deles agora se sentem desconfortáveis e fizeram vídeos de reação e memes lamentando seu crescimento.

Sophie Browning, de 21 anos, criadora de conteúdo e administradora de contas de memes, diz que essa é uma reação natural ao fato de a Geração Z ter sido suplantada como impulsionadora da cultura online. “Esta é a primeira vez que a Geração Z se sente velha ou fora de contato com a cultura dos memes”, disse ela. “Disseram que nós comandamos os memes e controlamos o que é popular e engraçado, mas agora acho que a Geração Z está se acostumando com os novos Alphas. É irritante para eles encontrar esse grande fenômeno de memes do qual não se sentem parte e para o qual não contribuíram.”

O que é Skibidi?

Gerasimov, um animador autodidata de 25 anos e membro da Geração Z, começou a criar a série no início deste ano. Ele criou o canal de vídeo DaFuq!?Boom! em 2016 e durante anos atraiu um número modesto de seguidores publicando vídeos animados bem-humorados.

Ele cria suas animações usando uma ferramenta de computação gráfica chamada Source Filmmaker, que permite aos usuários criar animações no estilo de um antigo videogame chamado Garry’s Mod. O Garry’s Mod era um sandbox (ou espaço para brincar) de construção de mundos online semelhante ao Minecraft.

“O início do YouTube era repleto de vídeos do GMod, exatamente da mesma forma que os vídeos de Minecraft dominam a plataforma hoje”, observou Ryan Broderick, jornalista e criador de conteúdo, em seu boletim informativo Garbage Day, acrescentando que o canal de Gerasimov, que se aprofundava na “estética estranha da internet”, aproveitava a nostalgia dos jovens em relação à internet do início dos anos 2010.

Maddy, do YouTube diz que “Skibidi Toilet” realmente brinca com a linguagem da internet de uma forma com a qual a Geração Z e a Geração Alpha cresceram e estão mais acostumadas”.

A palavra “skibidi” vem da música tema recorrente da série, um mashup da música “Give It to Me”, de Timbaland, de 2007, e uma música turca de 2022 chamada “Dom Dom”, que se tornou viral no TikTok no ano passado. Os primeiros vídeos do “Skibidi” eram relativamente simples, com humor de banheiro, mas logo evoluíram para narrativas complexas.

O YouTube diz que essa rica narrativa estimulou uma comunidade online altamente dedicada que criou um fluxo interminável de fan fiction, arte, textos e jogos inspirados na série “Skibidi Toilet”.

“O sucesso de ‘Skibidi Toilet’ é um lembrete de que o YouTube não se resume a produções refinadas e endossos de celebridades. É um espaço para a criatividade, a experimentação e o inesperado”, diz Maddy.

Sucesso

Ben De Almeida, um YouTuber de 24 anos com quase 7 milhões de assinantes, disse que assistiu a quase todos os episódios de “Skibidi Toilet” em uma transmissão ao vivo há alguns meses e começou a entender seu apelo. “Nunca vi [entretenimento] do tipo episódico no YouTube Shorts”, disse ele. “Especialmente para os jovens da Geração Alfa, acho que não havia nenhuma série narrativa que eles pudessem continuar assistindo no Shorts.”

Mas ele diz que agora entende por que isso é atraente, especialmente para os jovens.

“Não é algo que você precise assistir a todos os episódios para entender”, diz ele. “Há personagens e temas em comum, e a coisa vai ficando cada vez maior. Tudo o que você realmente precisa saber é que são as pessoas do banheiro lutando contra as pessoas da cabeça de câmera e, em seguida, novos personagens aparecem.”

O site de notícias de entretenimento Cartoon Brew relatou que “Skibidi Toilet” “pode parecer um pouco rústico em comparação com os grandes estúdios, mas não há dúvida de que Gerasimov é um cineasta que entende de ritmo, trabalho de câmera, design de som e como contar uma história”.

A série é tão profundamente ligada à internet que atrai quase que exclusivamente aqueles que são jovens o suficiente para estarem totalmente imersos em conteúdo online desde suas primeiras lembranças. Essas crianças da Geração Alfa, que compõem a maioria do público de “Skibidi Toilet”, costumam ser chamadas online de “bebês do iPad” porque o conteúdo das redes sociais tem sido sua principal forma de entretenimento desde o nascimento.

“Não posso deixar de me perguntar se o ‘Skibidi Toilet’ é uma consequência do fato de os “bebês do iPad” crescerem assistindo a horas e horas de YouTube Kids, conhecido por seus vídeos sem sentido com personagens de vários filmes, jogos e programas de TV”, diz a criadora de conteúdo Sophie. “Acho que a exposição ao YouTube Kids afetou o humor das crianças.”

Muitas das referências da série “Skibidi Toilet” também vêm dos jogos. O líder dos Skibidi Toilets, G-Man, é na verdade um personagem da série “Half-Life” de videogames de tiro em primeira pessoa, e as pessoas com cabeça de câmera frequentemente participam de danças do “Fortnite”.

Apesar de seu público jovem, o “Skibidi Toilet” aparece no YouTube e não no aplicativo do YouTube voltado para conteúdo infantil, e a empresa disse que, teoricamente, apenas crianças com 13 anos ou mais podem ver o conteúdo. Mas os pais frequentemente passam iPads para crianças pequenas, que visualizam livremente o conteúdo no aplicativo principal do YouTube. Fantasias de “Skibidi” para crianças em idade escolar foram uma mercadoria quente no último Halloween.

“Se o YouTube acha que alguém com mais de 13 anos de idade está assistindo horas e horas de ‘Skibidi Toilet’, está louco”, disse Broderick. “Não é algo que alguém com um cérebro totalmente formado esteja gostando.”

Vídeos de crianças implorando para assistir a “Skibidi Toilet” também se tornaram virais no TikTok e no Instagram, e as crianças começaram a pular de objetos de brincadeira cantando a música “Skibidi Toilet” enquanto fingiam ser Skibidi Toilets, deixando os pais perplexos.

A mania viral levou o pânico entre os adultos que não conseguem entender o frenesi que seus filhos desenvolveram em torno da série. Vários sites para pais publicaram artigos sobre “como proteger seus filhos” da síndrome do “Skibidi Toilet”, alegando que os vídeos são “perigosos”.

Mas Maddy, do YouTube, diz que a série é muito divertida. “É uma história épica do bem contra o mal contada em um vídeo curto”, explica ela. Não há diálogos na série, o que permitiu que ela ganhasse apelo internacional.

Sophie também descartou qualquer preocupação com sua popularidade entre crianças pequenas. “Acho que as gerações mais velhas se sentem ameaçadas por ela, porque parece muito estranha”, disse ela. “É um visual reconhecidamente estranho. Posso ver como as pessoas podem se sentir incomodadas por ele. É muito surreal e louco, mas sinto que a Geração Alfa está acostumada a ver coisas surreais e loucas na internet.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.