‘Subway Money’: golpe usa deep fake de celebridades para enganar usuários

A inteligência artificial (IA) tem sido aliada de um dos mais novos golpes na praça. Multiplicaram-se nas redes sociais recentemente vídeos falsos gerados por IA (chamado de deep fakes) com o rosto de celebridades brasileiras e internacionais divulgando o “Subway Money”, ou “Subway Pay”, um jogo que promete recompensas em dinheiro para os usuários, mas que tem se mostrado tão problemático quanto o já conhecido “Jogo do Tigrinho”.

A cantora Anitta, a influenciadora Virgínia e até mesmo as cantoras internacionais Dua Lipa e Billie Elish estão na lista de famosos que são vítimas de vídeos adulterados com suas imagens e vozes para promover o jogo. Para isso, criminosos utilizam deep fake, uma técnica de IA que utiliza algoritmos avançados para criar vídeos, áudios ou imagens falsos. Essa tecnologia tem sido utilizada para manipular a aparência e a voz de pessoas em vídeos, muitas vezes colocando rostos em contextos falsos.

Esses algoritmos capazes de modificar e sintetizar rostos e vozes surgiram para automatizar tarefas, como construir um vídeo ou gerar uma imagem, conforme contou o Estadão em maio, quando a técnica do deep fake virou assunto de um amplo debate, após a cantora Elis Regina apareceu em um reencontro com a filha Maria Rita, em uma peça publicitária da Volkswagen.

No caso do “Subway Money”, esses vídeos gerados com IA promovem o jogo que é uma cópia do famoso game de corrida interminável Subway Surfers, em que é preciso desviar de obstáculos e coletar moedas. “Subway Money é o jogo que todo mundo jogou, mas agora dá para ganhar dinheiro com ele”, diz um dos vídeos que utiliza a voz falsa de uma pessoa famosa.

Subway Money promete pagar pela quantidade de distância percorrida e moedas coletadas. Porém, para jogar é preciso fazer um depósito de dinheiro, e o saque só pode ser realizado se o jogador conseguir ganhar uma quantia equivalente a 10 vezes mais ao que foi depositado. Em comentários de vídeos publicados nas redes sociais, alguns usuários relatam ter feito o depósito e nunca terem conseguido sacar a suposta recompensa. Outros dizem que conseguiram na primeira vez, mas em outras tentativas não houve retorno do dinheiro.

Já o Subway Surfers, jogo da empresa dinamarquesa Sybo Games que foi copiada para o golpe, não oferece retornos financeiros.

O Estadão constatou a existência destes vídeos em plataformas como X (antigo Twitter), TikTok, Facebook e Instagram. Procurados para saber o posicionamento adotado pelas empresas a respeito da circulação dos vídeos que divulgam atividades fraudulentas, a Meta afirmou que atividades “que tenham como objetivo enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas” em suas redes sociais e incentivou os usuários a denunciarem conteúdos deste tipo.

Já o TikTok ressaltou que as diretrizes da plataforma não permitem a promoção de jogos de azar, bem como mídia manipulada com a imagem de figuras públicas. De acordo com a empresa, a combinação de tecnologia e revisão humana é utilizada para filtrar conteúdos que infrinjam essas diretrizes.

A empresa dinamarquesa Sybo Games, responsável pela criação do Subway Surfers não retornou o contato sobre o uso de imagens semelhantes ao do seu jogo em “Subway Money”. O jogo original não promete nenhum tipo de recompensa em dinheiro aos usuários. O espaço permanece aberto para manifestação.

Atividades que tenham como objetivo enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas em nossas plataformas e estamos sempre aprimorando a nossa tecnologia para combater atividades suspeitas. Também recomendamos que as pessoas denunciem quaisquer conteúdos que acreditem ir contra os Padrões da Comunidade do Facebook, das Diretrizes da Comunidade do Instagram e os Padrões de Publicidade da Meta através dos próprios aplicativos.

Nossas Diretrizes de Comunidade deixam claro que não permitimos a promoção de jogos de azar, ou tentativas de fraudar ou enganar membros de nossa comunidade. Quando identificados, esses conteúdos são removidos da plataforma. Além disso, possuímos um guia para ajudar a todos a identificar golpes online, e sempre ressaltamos que é possível denunciar este tipo de vídeo dentro do próprio aplicativo.