Vai viajar para o exterior? Entenda se o eSim, chip virtual de celular, pode te ajudar

Viajar para o exterior pode ser uma dor de cabeça caso você queira se manter conectado à internet - procurar um chip físico e um plano adequado em outro país pode ser uma aventura cansativa e custosa. Mas, graças ao eSIM, o chip virtual para telefone celular, isso pode ser contornado.

O eSIM nada mais é que a versão digital do chip SIM físico usado nos celulares. Ao contrário do SIM tradicional, o eSIM é programável e integrado aos smartphones mais atuais, eliminando a necessidade de trocar fisicamente o chip quando for viajar para fora do país, ou ao mudar de dispositivo ou de operadora.

eSIM é a versão digital do chip de celular e pode facilitar a troca de operadora ou de SIM quando viajar Foto: Alice Labate/Estadão

Há, porém, algumas desvantagens. Alguns usuários podem se sentir desconfortáveis com a ideia de que o eSIM é soldado ao smartphone, impedindo a troca física do chip, e, embora a tecnologia eSIM esteja se tornando padrão em aparelhos recentes, ainda há alguns modelos no mercado que não são compatíveis.

No entanto, à medida que mais fabricantes adotam essa tecnologia, é provável que, em breve, o eSIM se torne o padrão dos dispositivos móveis.

Meu celular tem suporte de eSIM?

Para conferir se o seu smartphone suporta eSIM, vá até as configurações do aparelho e procure pela seção relacionada às redes móveis ou conexões sem fio. Em seguida, procure por opções como Gerenciamento de SIM ou Cartões SIM.

Se o seu celular for compatível com eSIM, você encontrará uma opção para adicionar ou gerenciar um eSIM, além dos slots físicos para chips. Outra forma de descobrir se o seu dispositivo suporta eSIM é consultando diretamente as especificações técnicas do fabricante no site da marca do dispositivo.

Entre os modelos de iPhone, da Apple, aqueles que têm suporte de eSIM atualmente são: iPhone XR, XS e XS Max; iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max; iPhone 13 Mini, 13, 13 Pro, e 13 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max; IPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max.

Entre os modelos da Samsung, aqueles que têm essa configuração são: Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra; Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra; Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra; Galaxy Note 20, Note 20 Ultra; Galaxy Fold, Z Fold 2, Z Fold 3 e Z Fold 4; Galaxy Z Flip, Z Flip 3 e Z Flip 4; Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra.

Quais operadoras suportam eSIM?

Entre as principais operadoras que suportam eSIM estão Claro, Vivo e Tim.

Os planos Controle da Vivo incluem os apps WhatsApp, Moovit e Waze, e ligações e SMS ilimitados. Os planos padrões contam com: plano de R$ 52 mensais, 15 GB podendo adicionar mais 6 GB para redes sociais e vídeos por R$ 5; R$ 62 mensais, 17 GB podendo adicionar mais 8 GB para redes sociais e vídeos por R$ 5; R$ 82 mensais, 21 GB podendo adicionar mais 12 GB para redes sociais e vídeos por R$ 5.

A operadora Tim permite que Clientes TIM Black e TIM Black Família possam trocar o chip físico pelo virtual usando o Portal Troca Chip online, mas Clientes do plano Pré e Controle precisam ir a uma loja física para trocar.

A Tim oferece um plano Controle com eSIM, que custa R$ 52,99 mensais se for com fidelização de 12 meses ou R$ 78,99 mensais sem permanência mínima. O pacote inclui 29 GB com mais 20 de bônus, redes sociais inclusas e ligações e SMS ilimitados para todas as operadoras.

A alternativa mais em conta seria o pacote de R$ 69,90 mensais da Claro, em comparação com as vantagens que oferece e o preço por mês.

eSIM para viajar para for do Brasil

A Claro também oferece planos pós-pagos que permitem uso fora do país e que podem ser ativados logo após a compra ser aprovada, tanto no país de origem, quanto no país destino, escaneando um QR Code que será enviado pelo operadora.

Estes são: plano de R$ 109,90 mensais, 50 GB com 25 GB para redes sociais e vídeos, Passaporte Américas podendo adicionar um dependente; R$ 159,90 mensais, 100 GB com 50 GB para redes sociais e vídeos, Passaporte Américas podendo adicionar dois dependentes; R$ 209,90 mensais, 150 GB com 75 GB para redes sociais e vídeos, Passaporte Américas e Europa podendo adicionar três dependentes; R$ 309,90 mensais, 300 GB com 150 GB para redes sociais e vídeos, Passaporte Mundo podendo adicionar três dependentes. Lembrando que todos os plano ganham 20 GB bônus se aderidos até o final do mês de março.

Além da Claro, há outras operadoras especializadas em chips para uso no exterior e que oferecem planos para eSIM, como OMeuChip, Holafly, AmericaChip e Casa do Chip.

OMeuChip oferece cinco planos para eSIM, e após a aprovação do pagamento o usuário recebe um e-mail com o QR Code de ativação em até 48 horas, podendo ativar o plano em qualquer lugar. O chip pode ser comprado direto pelo site da operadora.

eSIM Dados Europa custa a partir de US$ 30, oferece internet ilimitada, planos de 5 a 30 dias mantendo o número de telefone, com franquia diária de 1 GB em dados, sem ligação ou SMS. eSIM Dados Global custa a partir de US$ 55 e oferece os mesmos benefícios que o Dados Europa, mas com suporte para países de todo o globo.

eSIM Dados EUA Controle custa a partir de US$ 35 com franquias de 5 GB (15 dias) ou de 10 GB (30 dias), somente dados móveis para os EUA, sem ligação ou SMS. eSim Dados Europa Controle custa a partir de US$ 32,50 com franquias de 5 GB (10 dias), de 6 GB (15 dias) ou de 10 GB (30 dias), sem ligação ou SMS.

eSIM 5G EUA - T-Mobile custa a partir de US$ 41, permite ligações locais ilimitadas (opcional), planos de 5 a 120 dias nos EUA com rede T-Mobile com 5GB de franquia para rotear. Além disso, a ativação desse plano pode ser imediata se a operadora for contatada, dispensando a necessidade de esperar as 48 horas.

Holafly oferece planos individuais de eSIM para cada destino, e após a aprovação do pagamento o usuário imediatamente recebe um e-mail com o QR Code de ativação, podendo ativar em qualquer lugar. A adesão dos pacotes é feita direto pelo site.

Dentre todos os pacotes oferecidos pela operadora está o destinado aos EUA e a Europa, oferecendo dados ilimitados.

O plano para os EUA mantém o número de telefone do usuário, não permite ligações nem SMS, e 5 dias de dados custam US$ 21, 7 dias US$ 29, 10 dias US$ 37, 15 dias US$ 51, 20 dias US$ 62, 30 dias US$ 75, 60 dias US$ 107 e 90 dias US$ 139.

Já o plano Europa fornece dados para mais de 32 países do continente e o número de telefone muda para um contato austríaco (+43). 5 dias de dados custam US$ 19, 7 dias US$ 27, 10 dias US$ 34, 15 dias US$ 47, 20 dias US$ 54, 30 dias US$ 64, 60 dias US$ 87 e 90 dias US$ 99.

AmericaChip por sua vez oferece três planos internacionais de 5 a 30 dias com internet ilimitada e após a aprovação do pagamento, o usuário recebe o QR Code 24 horas antes da data de ativação do plano, mas é possível contatar a operadora e pedir pela ativação imediata. A compra é feita direto pelo site da empresa.

O plano EUA Internet custa a partir de US$ 36, oferece ligação e SMS ilimitados para todo o país, além de roteador grátis. O Europa Internet custa a partir de US$ 40, oferece apenas internet e permite adicionar Suíça no pacote por US$ 10 adicionais. O Mundi Internet, por sua vez, custa a partir de US$ 55, oferece apenas internet e permite adicionar China e Emirados Árabes Unidos no pacote por US$ 10 adicionais.

Por fim, a Casa do Chip também oferece três planos internacionais com opção eSIM de 5 a 30 dias, podendo escolher 500 MB, 1 GB ou 2GB diários. Todos os planos mantém o número do WhatsApp e permite ligações ilimitadas para o Brasil (opcional). Além disso, o usuário recebe o QR Code de ativação 2 horas após a aprovação do pagamento, que é feito direto pelo site da operadora.

O Chip Internacional Europa inclui os países da União Europeia e a Suíça a partir de R$ 108, o Chip Internacional EUA e Canadá custa a partir de R$ 162 e, por fim, o Chip Internacional Global, que inclui mais de 140 países, custa a partir de R$ 221,40.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani