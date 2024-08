Você olha demais para o celular? Isso pode estar atrapalhando o seu trabalho

Se você é como a maioria das pessoas, seu telefone se tornou um apêndice do seu corpo. Você olha para ele, compulsivamente, sempre que recebe uma nova mensagem ou notificação - e, às vezes, como uma resposta não intencional ao tédio ou ao tempo ocioso. Mas seu pequeno tique pode não apenas criar problemas em sua vida pessoal, mas também no trabalho.

Cada vez mais pessoas estão passando mais tempo envolvidas com os aplicativos de seus smartphones, fazendo coisas como navegar pelas redes sociais, enviar mensagens de texto ou verificar e-mails. Embora a crescente dependência e o uso de nossos telefones tenham se normalizado em alguns ambientes sociais, isso pode ser prejudicial à sua carreira se você não tomar cuidado. Você pode perder informações importantes, perder produtividade ou deixar uma má impressão. Isso pode resultar na perda de oportunidades de liderança, promoções e até mesmo empregos.

Cerca de 58% dos adultos dos EUA disseram que usam demais seus smartphones, um salto em relação aos 39% que se sentiam assim em 2015, de acordo com uma pesquisa da Gallup. O problema se estende até mesmo às entrevistas de emprego, durante as quais os candidatos podem cometer o erro de olhar para seus telefones enquanto conversam com os gerentes de contratação, disse o LinkedIn.

Se seus amigos e familiares, que te conhecem e te amam, ficam irritados com seus hábitos ao telefone, pense nas impressões que você pode deixar nas pessoas que não são tão familiares.

É claro que isso não se aplica a todos nós. Somos totalmente capazes de gerenciar nosso uso do telefone, certo? Mas e se - apenas e se - formos de fato o problema?

Veja aqui o que você pode fazer para avaliar e controlar seu relacionamento com o telefone no trabalho:

Controle o seu uso

Comece a registrar o quanto você usa o telefone, quando e para que fins. Você pode manter um registro mental do tempo ou documentá-lo em algum lugar. As pessoas que querem mudar um padrão de comportamento adotam uma abordagem semelhante, primeiro avaliando o quanto realmente bebem antes de lidar com o problema, por exemplo, disse Jeff Hancock, professor e psicólogo de Stanford que estuda redes sociais.

Se você tiver imagens suas trabalhando, como as de uma câmera de segurança doméstica, as analise para ter uma noção melhor da frequência com que pega o telefone, disse Julia Briskin, cientista de dados de pesquisa da Universidade de Illinois Urbana, em Champaign. Ou você pode simplesmente procurar pessoas de confiança em seu círculo e perguntar se elas acham que seu uso do telefone é problemático ou causa distração, disse ela.

Faça um detox

Reserve uma semana ou um mês para reduzir substancialmente seu uso, sempre que possível (não ignore seus chefes se eles te enviarem mensagens). Você pode até desafiar seus amigos a reduzir o uso e fazer disso uma atividade social, disse Hancock. Isso pode ajudá-lo a redefinir e entender tanto o seu relacionamento atual com o telefone quanto aquele que você gostaria de ter. Se você se sentir ansioso, frustrado ou com medo de ficar de fora, talvez esteja mais apegado do que imagina. E talvez você tenha que descobrir o que fazer com seu corpo durante aquelas longas viagens de elevador com estranhos.

“Muitas pessoas que pagamos para reduzir seu uso se sentiram realmente felizes por terem feito isso”, disse Matthew Gentzkow, professor de Stanford que estudou a dependência digital. “De forma consistente, um grupo substancial de pessoas se recalibra para fazer com que seu uso tenda a diminuir” depois disso.

Mude suas configurações

Uma vantagem de nos sentirmos viciados em tecnologia, como nossos telefones, é que eles vêm equipados com recursos para reduzir o uso excessivo, disse Gentzkow. Altere suas configurações de notificação para que você seja alertado apenas pelos principais aplicativos ou reduza a frequência com que recebe notificações agrupando-as e selecionando horários específicos, como o almoço e antes e depois do trabalho. Defina limites para o tempo de uso de aplicativos específicos por meio do Tempo de uso em iPhones e do Bem-estar digital em alguns telefones Android. Aplicativos de terceiros, como o Forest, que gamifica o tempo de foco, e o Moment podem ajudar a reduzir o uso de mídias sociais. Faça nosso teste de mídia social para descobrir se precisa de uma redefinição. Aproveite os recursos do Não perturbe do seu telefone ou defina temporizadores, dentro ou fora do telefone, para alertá-lo sobre quando você pode usar ou deve parar de usar o telefone.

Perceba o ambiente

Nem todos os locais de trabalho são iguais. Portanto, tente ter uma noção das normas e expectativas culturais antes de sacar o celular.

A cultura corporativa geralmente é definida pelo modelo de comportamento dos outros, especialmente daqueles que são vistos como líderes na empresa, disse Hancock. Isso também significa potencialmente chamar a atenção e estar preparado para ser chamado a atenção por maus hábitos. Mas aborde todas as situações com elegância, disse Hancock.

“O resultado será que todos nós seremos muito mais conscientes e intencionais”, diz Hancock.

Em alta Link Inteligência artificial começa a desafiar a nossa ideia sobre o que é real Startup israelense Onebeat aposta no potencial do varejo do Brasil para crescer Diga as pessoas o que você está fazendo A maioria das pessoas precisa usar o telefone de alguma forma no trabalho. Mas há momentos e maneiras de fazer isso sem incomodar os outros. Não use o telefone em nenhum ambiente em que se espera envolvimento e contato visual, disse McCaskill, do LinkedIn. Isso significa manter o telefone desligado durante reuniões de grupo, reuniões individuais, entrevistas, apresentações e até mesmo em conversas casuais com colegas. Revise antecipadamente todos os e-mails ou anotações que você possa querer discutir na reunião com alguém. “Você não quer que seus colegas de trabalho tenham dúvidas sobre seu respeito por eles ou pelo trabalho deles”, disse ele. Se precisar pegar o telefone para pesquisar algo relacionado à discussão ou lidar com algo urgente, diga isso para que os outros saibam o que está acontecendo. Um simples “deixe-me ver isso” pode mudar a impressão das pessoas sobre o que está acontecendo, disse Briskin. “Como eles não sabem, os outros podem achar que você está olhando o Instagram”, disse ela. “Se você não contar a eles, caberá a eles decidir ou impor o que acham que você está fazendo.”

Seja ‘old school’

Não tenha medo de manter o telefone fora da vista e da mente - se ainda puder fazer seu trabalho dessa forma. Se o telefone estiver ao alcance da mão, ele poderá provocar uma resposta compulsiva para pegá-lo, mesmo que você não tenha a intenção consciente de fazer isso.

Use seu laptop para comunicações de trabalho para não se sentir tentado pelos aplicativos móveis e pelas notificações. Se estiver indo para uma entrevista, faça anotações manuscritas em vez de digitais para evitar más impressões não intencionais.

Quando estiver em dúvida, “o ‘old school’ é uma aposta segura”, disse McCaskill. “Às vezes, aquele contato visual e um sorriso no rosto podem ir longe.”

