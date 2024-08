Qual é o filme? TikTok vai ajudar usuários a identificar conteúdos que aparecem em vídeos do app

Se você usa o TikTok, já deve ter se deparado com alguma publicação sobre uma série ou filme que não conseguiu identificar mas que tenha tido interesse em saber mais - ou até assistir na íntegra. Em decorrência disso, essas publicações ficam repletas de comentários como “que filme é esse?” ou “onde encontro para assistir?”. O problema pode estar prestes a ser resolvido pela própria rede social.

Recentemente, o TikTok divulgou o lançamento de uma nova ferramenta, chamada Spotlight, que possibilita que o usuário identifique qual é a série ou filme que aparece em um vídeo publicado na rede social. O botão que leva ao uso do recurso aparece acima do nome da conta e, quando clicado, abre uma página com dados sobre aquele conteúdo.

TikTok anuncia recurso que ajudará a identificar conteúdo publicado Foto: Matt Slocum/AP

PUBLICIDADE A ideia é que o mecanismo ajude estúdios e plataformas de streaming a divulgar suas séries e filmes e a monitorar o compartilhamento de suas produções. Além disso, os usuários terão acesso a uma ferramenta que informa sobre aquele conteúdo, caso ele deseje saber mais sobre ele. Estarão disponíveis dados como sinopse, elenco e contas ligadas a produção. Clicando no botão, o perfil poderá ainda adicionar a série ou filme aos seus favoritos e identificar em quais streamings o conteúdo está disponível. Para filmes que estão no cinema, o usuário poderá acessar a compra de ingressos por meio da página disponibilizada pelo Spotlight.

A novidade também pode reverberar em perfis que publicam partes de séries e filmes, de forma que, agora, ficará mais difícil esconder a origem do trecho publicado. Desse modo, o acesso a dados como o nome da produção será facilitado, em detrimento de contas que omitem esse tipo de informação com o objetivo de gerar mais engajamento.

Isso ocorre porque existem diversos perfis no TikTok que se aproveitam da curiosidade das pessoas sobre de onde é aquele conteúdo para aumentar suas métricas.

O Spotlight só está disponível para contas que estão em conformidade com as políticas de segurança da rede social. Portanto, vídeos com conteúdo nocivo ou mensagens de discurso de ódio, por exemplo, não contarão com o botão. O recurso já está disponível para usuários no Brasil.