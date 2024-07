WhatsApp: Novo recurso promete proteger contra grupos do jogo do tigrinho

O WhatsApp lança nesta terça, 9, um novo recurso para aumentar a segurança dos usuários, especialmente dentro de grupos criados dentro do mensageiro. Agora, se você for adicionado a um grupo por alguém que não conhece, você verá um cartão de contexto trazendo mais informações acerca daquele conjunto de indivíduos. É uma maneira que deve proteger contra grupos aleatórios do jogo do tigrinho, que infestaram recentemente a plataforma.

No cartão, constarão dados como quem te adicionou, há quanto tempo o grupo foi criado e quem o criou. Assim, será possível escolher ficar ou sair do grupo.

Cartão de contexto deve ajudar a aumentar a segurança dentro do WhatsApp Foto: WhatsApp/Reprodução

PUBLICIDADE A ideia por trás do novo recurso é ajudar sobretudo usuários que acabaram de conhecer alguém ou que tenha sido colocado em um grupo de pessoas não salvas em seus contatos. A função é semelhante à chamada funcionalidade de mensagens 1:1, em que o usuário tem acesso a mais contexto ao receber uma mensagem de uma pessoa cujo número não tenha guardado no celular. A novidade já começou a ser implementada para alguns usuários e estará disponível de forma cada vez mais ampla ao longo das próximas semanas.

Não se trata da única mudança trazida pelo WhatsApp em 2024. Recentemente, diversas outras alterações foram anunciadas.

Um exemplo é a possibilidade de fixar três mensagens por chat. Anteriormente, apenas uma conversa podia ser fixada, ou seja, colocada no topo das conversas mais recentes ainda que nenhuma mensagem nova tivesse sido enviada pelos usuários.

Outro exemplo é o fato de que, agora, para quem possui iPhone, é possível criar figurinhas dentro do próprio WhatsApp, sem ser mais necessário recorrer a aplicativos de terceiros. É ainda possível editar as figurinhas existentes.

Por fim, desde o início do ano, usuários podem buscar mensagens usando como parâmetros datas específicas. Assim, é possível escolher um determinado dia e ter acesso a tudo que foi enviado naquela data, como mensagens, vídeos, links e fotografias.

Para fazer isso, basta abrir uma conversa, clicar em “Pesquisar”, selecionar o ícone de calendário no canto direito superior e optar pela data cujas mídias se pretende visualizar.