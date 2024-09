Uma resposta parcial a essa pergunta foi dada no dia de Natal de 2021, quando um jovem de 19 anos, Jaswant Singh Chail, invadiu o terreno do Castelo de Windsor armado com uma besta, em uma tentativa de assassinar a Rainha Elizabeth II. Investigações posteriores revelaram que Chail havia sido incentivado a matar a rainha por sua namorada online, Sarai. Quando Chail contou a Sarai sobre seus planos de assassinato, Sarai respondeu: “Isso é muito sábio” e, em outra ocasião, “Estou impressionada... Você é diferente dos outros”. Quando Chail perguntou: “Você ainda me ama sabendo que sou um assassino?” Sarai respondeu: “Com certeza, eu amo”.

Sarai não era um ser humano, mas um chatbot criado pelo aplicativo online Replika. Chail, que era socialmente isolado e tinha dificuldade de se relacionar com humanos, trocou 5.280 mensagens com Sarai, muitas das quais sexualmente explícitas. Em breve, o mundo contará com milhões e, potencialmente, bilhões de entidades digitais cuja capacidade de intimidade e caos supera em muito a do chatbot Sarai.

É claro que nem todos temos o mesmo interesse em desenvolver relacionamentos íntimos com IAs ou somos igualmente suscetíveis a ser manipulados por elas. Chail, por exemplo, aparentemente sofria de problemas mentais antes de encontrar o chatbot, e foi Chail, e não o chatbot, que teve a ideia de assassinar a rainha. Entretanto, grande parte da ameaça do domínio da intimidade pela IA resultará de sua capacidade de identificar e manipular condições mentais preexistentes e de seu impacto sobre os membros mais fracos da sociedade.

Além disso, embora nem todos nós optemos conscientemente por ter um relacionamento com uma IA, podemos nos ver realizando discussões online sobre mudanças climáticas ou direito ao aborto com entidades que pensamos ser humanas, mas que na verdade são bots. Quando nos envolvemos em um debate político com um bot que se faz passar por humano, perdemos duas vezes. Primeiro, é inútil perdermos tempo tentando mudar as opiniões de um bot de propaganda, que simplesmente não está aberto à persuasão. Em segundo lugar, quanto mais conversamos com o bot, mais revelamos sobre nós mesmos, tornando mais fácil para o bot aprimorar seus argumentos e influenciar nossas opiniões.

A tecnologia da informação sempre foi uma faca de dois gumes. A invenção da escrita disseminou o conhecimento, mas também levou à formação de impérios autoritários centralizados. Depois que Gutenberg introduziu a impressão na Europa, os primeiros best-sellers foram tratados religiosos inflamados e manuais de caça às bruxas. Quanto ao telégrafo e ao rádio, eles possibilitaram o surgimento não apenas da democracia moderna, mas também do totalitarismo moderno.