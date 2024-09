OpenAI ainda busca maturidade após quase dois anos de ChatGPT

Desde seus primeiros dias como um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos, a OpenAI tem enfrentado discussões sobre suas metas. Em 2018, Elon Musk, seu principal apoiador, saiu após uma disputa com seus outros fundadores. No início de 2022, um grupo de pesquisadores importantes, preocupados com o fato de que as forças comerciais estavam empurrando as tecnologias da OpenAI para o mercado antes que houvesse as devidas proteções, saiu para formar uma empresa de IA rival, a Anthropic.

Motivada por preocupações semelhantes, a diretoria da OpenAI demitiu repentinamente Altman no final do ano passado. Ele foi readmitido cinco dias depois.

A OpenAI se separou de muitos dos funcionários que questionaram Altman e de outros que estavam menos interessados em criar uma empresa de tecnologia comum do que em fazer pesquisas avançadas. Fazendo eco às reclamações de outros funcionários, um pesquisador pediu demissão por causa dos esforços da OpenAI para recuperar as ações da OpenAI dos funcionários - potencialmente no valor de milhões de dólares - se eles se manifestassem publicamente contra a empresa. Desde então, a OpenAI reverteu essa prática.