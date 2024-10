Alguns invasores, como o Mirai, buscavam manter-se invisíveis até porque seu alvo não era o equipamento em si: eles visavam a objetivos mais gerais. Usando os pontos invadidos como base, o exército do Mirai buscava, com ataque de “negação de serviço” (DoS) tirar do ar serviços importantes. E buscava manter-se invisível. Alguns dos invasores atuais, entretanto, ou buscam nossos dados, ou querem mostrar “competência” e haurir a “fama” do feito. Assim, não hesitam em exibir-se, dirigindo impropérios ao pessoal da casa. Se o aspirador tem alto-falante e microfone para poder dialogar com o pessoal de casa, nada impede que se usem para um fim menos digno. E onde há uma “porta”, há sempre um risco de intrusão. A hiperconectividade facilita o abuso de nossa privacidade.

Fiquemos atentos!