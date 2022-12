Elon Musk diz que Twitter pode ter ‘dado preferência’ a candidatos de esquerda nas eleições

O bilionário Elon Musk, proprietário do Twitter, afirmou neste sábado que é possível que a rede social tenha “dado preferência aos candidatos de esquerda” durante as eleições no Brasil.

“Tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda”, escreveu. Ele não apresentou evidências sobre a declaração.

A publicação de Musk foi feita em resposta a um seguidor que o questionava sobre quais eleições haviam sido “manipuladas” pela equipe anterior que administrava o Twitter, antes da rede social ser comprada pelo bilionário.

Musk, que comprou o Twitter, diz que a moderação de conteúdo 'é restritiva e prejudica a liberdade de expressão'. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Musk fechou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões no final de outubro e, desde então, promoveu mudanças na estruturação da rede social e se envolveu em polêmicas. Pouco depois de adquirir a plataforma, ele demitiu cerca de 50% dos funcionários. Além disso, restabeleceu contas suspensas na rede social, inclusive a do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O novo dono do Twitter diz que a moderação de conteúdo “é restritiva e prejudica a liberdade de expressão”.