A saída da ‘mãe do ChatGPT’ sinaliza que a OpenAI quer se transformar em uma máquina de dinheiro

A súbita demissão da diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, também conhecida como “mãe do ChatGPT, na quarta-feira, 25, marca o fim de uma era para a empresa líder em inteligência artificial (IA), justamente quando os contornos de sua próxima fase começam a ficar mais claros.

A saída de Mira, juntamente com dois outros funcionários seniores, ocorre no momento em que a empresa está se preparando para anunciar uma nova estrutura que fará com que seu braço com fins lucrativos não seja mais submisso ao conselho de sua fundação sem fins lucrativos. As mudanças destacam até que ponto a OpenAI foi radicalmente transformada em 10 meses, desde que o CEO da empresa, Sam Altman, foi brevemente demitido e depois recontratado em novembro de 2023.

Mira informou Altman de sua decisão na manhã da última quarta-feira, 25, antes de contar ao mundo algumas horas depois. "Nunca há um momento ideal para se afastar de um lugar que se preza, mas este momento parece certo", disse ela no X. "Ela queria fazer isso enquanto a OpenAI estava em alta", disse Altman em seu próprio post. "Mudanças de liderança são uma parte natural das empresas, especialmente empresas que crescem tão rapidamente e são tão exigentes", disse Altman. "Obviamente, não vou fingir que é natural que essa mudança seja tão abrupta, mas não somos uma empresa normal."

No entanto, a saída iminente de Mira - ela está aguardando a transferência, embora o novo CTO ainda não tenha sido nomeado - pode ajudar a OpenAI a se apresentar como uma empresa normal de tecnologia de grande porte, em um momento oportuno.

A OpenAI começou como uma fundação sem fins lucrativos, apoiada por doações de pessoas como Elon Musk e o bilionário cofundador do LinkedIn e investidor de risco Reid Hoffman. Mais recentemente, ela operou como uma organização sem fins lucrativos com a diretriz principal de desenvolver com segurança a “inteligência artificial geral” (AGI, na sigla em inglês), mas que também controlava um braço com fins lucrativos que empregava toda a equipe da OpenAI e que era apoiada por investidores externos. Esses investidores tinham direito a uma parte de todos os lucros que a OpenAI viesse a obter. Atualmente, acredita-se que a empresa esteja perdendo bilhões de dólares por ano, mas sua vantagem era limitada por um limite de lucro definido no momento em que investiram. Essa configuração tem se tornado cada vez mais tensa com o passar do tempo, devido aos custos gigantescos envolvidos no treinamento de modelos de IA de ponta e aos retornos financeiros que os investidores esperam obter por apoiar esses esforços.

A tensão chegou ao ápice no final do ano passado, quando o conselho da OpenAI, que prioriza a segurança, destituiu Altman abruptamente, tendo perdido a confiança na honestidade do CEO após uma série de incidentes, incluindo o fato de aparentemente tê-los informado sobre o lançamento do ChatGPT, e o substituiu por Mira como CEO interino.

Mais tarde, o New York Times informou que Mira havia se queixado à diretoria sobre a administração de Altman antes desse episódio, embora ela tenha negado. De qualquer forma, ela rapidamente voltou para a equipe de Altman e foi brevemente substituída como CEO interina pelo cofundador da Twitch, Emmett Shear, antes de Altman fazer seu retorno triunfante cinco dias após sua expulsão.

Agora, quase 10 meses depois, a OpenAI está supostamente trabalhando em uma rodada de financiamento de US$ 6,5 bilhões, com uma avaliação impressionante de US$ 150 bilhões. Conforme relatado pela Fortune há algumas semanas, Altman disse aos funcionários que a próxima fase da OpenAI seria uma reestruturação, transformando-a em uma empresa com fins lucrativos mais tradicional.

A Reuters noticiou na quarta-feira que a OpenAI se tornará uma empresa com fins lucrativos de cunho social - com sua organização sem fins lucrativos continuando a existir, mas apenas como acionista minoritário. Não haveria mais um limite para os lucros que os investidores poderiam esperar obter.

Aparentemente, parece que o próprio Altman teria, pela primeira vez, participação acionária na OpenAI. Ele evitou dar esse passo até agora, dizendo que já é rico o suficiente, mas é bem possível que os investidores queiram garantir que o líder da empresa tenha seus interesses financeiros alinhados com os deles - uma situação mais familiar no mundo das grandes empresas de tecnologia. Leia também ‘Estamos a apenas alguns milhares de dias de uma superIA’, diz pai do ChatGPT

Mira Murati, a ‘mãe’ do ChatGPT, deixa a OpenAI; entenda os motivos e quem é a líder Os investidores provavelmente também prefeririam ver uma OpenAI cuja lista de líderes esteja livre de executivos que tenham sido associados anteriormente a um golpe contra o chefe. Com a saída de Mira, esse finalmente será o caso. Saída de fundadores e líderes históricos O executivo que estava mais profundamente envolvido no golpe, o cofundador e cientista-chefe Ilya Sutskever, deixou o cargo em maio, juntamente com o importante pesquisador Jan Leike, que havia sido um dos principais pesquisadores de segurança de IA da organização. Desde então, Sutskever lançou sua própria startup, a Safe Intelligence, enquanto Leike foi para a Anthropic, rival da OpenAI. Desde então, houve um êxodo maciço de outros especialistas em segurança da OpenAI, conforme relatado pela Fortune no mês passado.

Até mesmo o cofundador Greg Brockman, um grande aliado de Altman que se demitiu quando o CEO foi demitido e retornou ao seu lado, está fora de cena, pelo menos por enquanto - ele recentemente tirou um ano sabático, assim como o cofundador John Schulman desertou para a Anthropic. Dos 11 cofundadores originais da OpenAI, apenas Altman e o pesquisador de IA Wojciech Zaremba ainda estão trabalhando em tempo integral na empresa.

Em alta Link Dominar certas habilidades em IA pode resultar em salários até 40% mais altos; veja quais são Bill Gates: ‘Mundo só tem dois caminhos nos próximos anos: uma grande guerra ou uma nova pandemia’ Também na quarta-feira, o diretor de pesquisa Bob McGrew e o vice-presidente de pesquisa Barret Zoph anunciaram que também estavam de saída. Altman disse em uma nota para a equipe que McGrew, Zoph e Mira “tomaram essas decisões independentemente uns dos outros e de forma amigável, mas o momento da decisão [de Mira] era tal que fazia sentido fazer isso de uma só vez, para que possamos trabalhar juntos para uma transferência tranquila para a próxima geração de liderança”. A liderança da OpenAI está claramente passando por uma grande atualização, sendo que muitos de seus membros agora são contratados após o golpe, com experiências mais tradicionais em gigantes da tecnologia. A empresa também cresceu enormemente desde a breve saída de Altman. Acredita-se que a OpenAI empregue atualmente pelo menos 3.500 pessoas, de acordo com a análise das afiliações ao LinkedIn, em comparação com cerca de 750 em novembro de 2023. Muitas dessas pessoas vieram para a empresa de empresas tradicionais de tecnologia, onde ocupavam cargos em áreas tão diversas como vendas e suporte ao desenvolvedor - um contrates às comunidades de pesquisa e segurança de IA, das quais a OpenAI retirou principalmente seus funcionários iniciais. Quanto a Mira, sua saída da OpenAI cria questões intrigantes sobre o futuro da mulher mais poderosa do setor de IA e uma das mais proeminentes do setor de tecnologia em geral. “Estou me afastando porque quero criar tempo e espaço para fazer minha própria exploração”, disse ela em sua declaração no X. Dado seu perfil e suas realizações consideráveis até o momento, tanto do ponto de vista técnico quanto operacional, talvez esse espaço predominantemente dominado por homens finalmente inclua, em breve, uma empresa de destaque liderada por uma mulher.

