Mira Murati, a ‘mãe’ do ChatGPT, deixa a OpenAI; entenda os motivos e quem é a líder

Mira Murati, a diretora de tecnologia da OpenAI e figura central no desenvolvimento do ChatGPT, anunciou sua saída da empresa nesta quarta, 25. Em uma postagem no X (antigo Twitter) e republicada pela imprensa internacional, ela afirmou que busca “criar tempo e espaço para fazer sua própria exploração”.

PUBLICIDADE “Me afasto porque quero criar o tempo e espaço para fazer minha própria exploração. Serei eternamente grata pela oportunidade de construir e trabalhar ao lado desta equipe. Juntos, ultrapassamos os limites da compreensão científica em nossa busca para melhorar o bem-estar humano.” A saída de Murati ocorre em um momento importante para a OpenAI, que se prepara para sua conferência anual em São Francisco e recentemente garantiu bilhões de dólares em investimento. Além de Murati, outros dois líderes da empresa, Bob McGrew, chefe de pesquisa, e Barret Zoph, vice-presidente de pós-treinamento, também anunciaram suas saídas. Outro grande nome que deixou a companhia recentemente é Ilya Sutskever, nome histórico do campo da inteligência artificial (IA), que fundou sua própria companhia, a Safe Superintelligence Inc (SSI).

Em sua mensagem de despedida aos funcionários, Murati expressou gratidão pela oportunidade de trabalhar com a equipe da OpenAI e destacou as conquistas alcançadas durante sua gestão, como o lançamento do ChatGPT, do gerador de imagens DALL-E e do modelo de raciocínio OpenAI o1. Ela enfatizou o impacto da empresa no campo da IA, afirmando que “não apenas construímos modelos mais inteligentes, mas mudamos fundamentalmente a forma como os sistemas de IA aprendem e raciocinam através de problemas complexos”.

Quem é Mira Murati?

Mira Murati chegou a ser CEO da OpenAI no período em que Sam Altman foi expulso da empresa Foto: Openai/OpenAI

Mira Murati, aos 35 anos, é natural de São Francisco, nos EUA, e formou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade de Dartmouth. Antes de ingressar na OpenAI em 2018, Murati trabalhou na Tesla como gerente de produtos sênior e na Leap Motion como vice-presidente de Produtos e Engenharia.

Em sua trajetória na OpenAI, Murati desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de inteligências artificiais. Em entrevista à revista Time, ela expressou sua surpresa com o sucesso do ChatGPT e sua curiosidade em relação às futuras aplicações da IA. “Não esperávamos esse nível de emoção ao colocar nosso ‘filho’ no mundo”, disse ela. “Estou curiosa para ver as áreas onde ele vai começar a gerar utilidade para as pessoas e não apenas novidade e por pura curiosidade.”

Murati sempre se mostrou preocupada com o impacto da IA na sociedade e defendeu a necessidade de regulamentação e desenvolvimento responsável dessas tecnologias. Em entrevistas e aparições públicas, ela enfatizou a importância de garantir que a IA seja utilizada para o bem da humanidade, promovendo o progresso e a inovação de forma ética e segura.

Publicidade

O futuro da OpenAI

OpenAI terá sua conferência anual na próxima semana, o Dev Day Foto: Timon/Adobe Stoc

A saída de Murati, juntamente com a de outros líderes da OpenAI, marca o início de uma nova fase para a empresa. Sam Altman, CEO da companhia, afirmou que as mudanças na liderança são naturais em empresas que crescem tão rapidamente e são tão exigentes. Ele expressou sua gratidão pelas contribuições dos líderes que estão se afastando e garantiu que a empresa continuará seu trabalho em busca de avanços na inteligência artificial.

Apesar da saída de Murati e outros líderes, a OpenAI segue em um momento de crescimento e expansão. A empresa recentemente garantiu bilhões de dólares em financiamento e está se preparando para o lançamento do GPT-5, que promete ser ainda mais poderoso que seus antecessores. A empresa se prepara para sua conferência anual Dev Day, que acontecerá na próxima semana em São Francisco. A expectativa é que a empresa anuncie novos projetos e parcerias, além de discutir o futuro da IA e seus impactos na sociedade.