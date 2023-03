Alibaba, dona da AliExpress, vai se dividir em 6 empresas após retorno de Jack Ma à China

Maior empresa de varejo digital da China e dona da AliExpress, o grupo Alibaba planeja se dividir em 6 diferentes empresas de ramos diferentes no país asiático, segundo comunicado emitido pelo companhia nesta terça-feira, 28. As ações do grupo subiram 9% no pré-pregão da Bolsa de Nova York.

O Alibaba afirma que a reestruturação é a “mais significante” mudança corporativa da companhia em seus 24 anos de história. Cada unidade de negócio deve ter o seu próprio presidente-executivo e conselheiros, de modo a acelerar a tomada de decisões e dar independência a cada firma.

As seis novas empresas devem ser a Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group and Digital Media e Entertainment Group.

“A intenção original e fundamental do propósito desta reforma é tornar nossa organização mais ágil, encurtar a tomada de decisões e responder mais rapidamente”, afirmou Daniel Zhang, presidente executivo do grupo Alibaba, em carta enviada aos funcionários obtida pela agência de notícias Reuters.

Zhang deve continuar como presidente do grupo, que atuará como holding, e vai ser o CEO da Cloud Intelligence Group. A única companhia entre as 6 a continuar sob controle do Alibaba deve ser a Taobao Tmall Commerce Group.

A reestruturação acontece um dia após o retorno do fundador Jack Ma, maior nome da tecnologia da China, ao país asiático. O executivo havia se ausentado da vida pública por mais de um ano para se distanciar do negócio do império do varejo digital, que virou alvo do governo chinês em tentativa de controle de suas empresas de tecnologia. / COM NEW YORK TIMES E REUTERS