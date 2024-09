Amazon põe fim ao home office e pede que funcionários retornem presencialmente aos escritórios

Até então, os funcionários da Amazon podiam fazer dois dias de home office, com a obrigatoriedade de comparecer presencialmente em três dias na semana. Segundo o CEO, o retorno aos escritórios é uma forma de aumentar a eficácia do trabalho que vem sendo feito na empresa.

“Antes da pandemia, não era certo que as pessoas pudessem trabalhar remotamente dois dias por semana, e isso também será verdade no futuro - nossa expectativa é que as pessoas estejam no escritório fora de circunstâncias atenuantes”, disse Jassy no comunicado.