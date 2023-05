Android 14 tem estreia marcada por mudanças mínimas no sistema; veja quais são

O Google anunciou nesta quarta-feira, 10, em seu principal evento do ano, o Google I/O, detalhes sobre a nova versão do sistema operacional Android. O destaque desta edição foi a inteligência artificial (IA) generativa, que também vai ser usada nas poucas novidades apresentadas para o Android 14. As mudanças no sistema operacional, porém, se concentram no visual do sistema, sem grandes novidades em outras configurações.

A conferência de desenvolvedores é usada, todos os anos, para anunciar algumas das principais inovações da companhia. A data de lançamento da nova versão do Android ainda não foi anunciada, mas a empresa destacou que os dispositivos da família Pixel serão os primeiros a receber os recursos.

Confira as 5 principais mudanças abaixo.

Respostas adaptadas por estilo

Uma nova funcionalidade está sendo introduzida no Google Mensagens, aplicativo de mensagens padrão do Android. A função Magic Compose promete dar mais autenticidade às mensagens enviadas pelos usuários. Agora, com uso de IA generativa, é possível selecionar como o usuário deseja que a mensagem soe – divertida, profissional ou até no estilo do escritor britânico William Shakespeare – e a ferramenta vai adaptar o texto de acordo com esse objetivo. O recurso deve ser lançado em versão beta ainda este ano.

AI generativa vai adaptar as mensagens de acordo com o estilo escolhido pelo usuário Foto: Google

Mais customização no Material You

Novos recursos foram apresentados para o Material You, que anteriormente oferecia uma paleta de cores de acordo com a imagem escolhida pelo usuário. Agora, no Android 14, a configuração passa a dispor de novas opções para customização. Será possível também escolher emojis, estampas e cores para criar um plano de fundo personalizado.

O foco é aumentar a personalização do usuário Foto: Google

Criação de papel de parede

A customização chega também para a criação de imagens para fundo de tela no próprio Android. Com a nova função de papel de parede cinematográfico, a ferramenta vai transformar em 3D a foto selecionada pelo usuário. Ao girar o celular, o fundo da foto acompanhará o movimento. Além disso, será possível criar imagens geradas por IA a partir da descrição do usuário e usá-las como papel de parede. A novidade deve ser incorporada nos aparelhos Pixel no próximo mês.

Avanços em “Encontrar meu dispositivo”

Até aqui, a ferramenta funcionava para localizar apenas o próprio aparelho. A partir das novidades apresentadas, será possível também localizar dispositivos e acessórios conectados, como tablet e fones de ouvido. Além disso, os telefones Android devem formar uma rede para encontrar dispositivos. Se o usuário esqueceu o fone de ouvido na academia, por exemplo, a função deve dar detalhes específicos da localização do dispositivo.

Segurança contra rastreamento

Com o objetivo de evitar rastreamento indesejado por meio de dispositivos Bluetooth, o Android 14 deverá alertar o usuário da presença de rastreadores desconhecidos. A ferramenta já vinha sendo discutida entre o Google e a Apple para evitar o monitoramento de pessoas sem consentimento, o que se tornou um problema após a expansão do uso de rastreadores pessoais.