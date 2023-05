Google I/O 2023: IA que faz planilha e primeiro celular dobrável da empresa são anunciados

O principal evento Google do ano, o Google I/O, já está entre nós. A conferência de desenvolvedores é usada, todos os anos, para anunciar algumas das principais inovações da empresa, e, neste ano, versões do sistema operacional Android, mudanças no algoritmo de busca e novidades de tecnologia, como inteligência artificial (IA) estiveram presentes no encontro. A companhia também apresentou seu primeiro celular dobrável, o Google Fold, que chega ao mercado por US$ 1,8 mil.

O evento deste ano reservou um grande destaque à IA, em especial para anunciar os próximos passos para o chatbot da empresa, o Bard, e outras tecnologias generativas que o Google está desenvolvendo para acompanhar os concorrentes, como o ChatGPT e o Bing.

Abrindo o evento, Sundar Pichai, presidente da empresa, trouxe novidades em IA já em suas primeiras falas no palco. Para as fotos, o Google anunciou a ferramenta Magic Editor, que pode remover objetos indesejados, assim como reposicionar personagens em fotos. Para objetos incompletos na foto, por exemplo, a IA do Google na ferramenta pode recriar partes faltantes para que a imagem possa ser ajustada. A ferramenta Magic Editor estará disponível no app até o final do ano.

O presidente da empresa Sundar Pichai abriu o evento na Califórnia, nesta quarta-feira, 10 Foto: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Bard

O chatbot inteligente do Google também vai ganhar novidades. A empresa anunciou a chegada de ferramentas ao robô, dando ao Bard a capacidade de processar e entender imagens. Em uma integração com o Google Lens, ferramenta de identificação de imagens da companhia, o chatbot vai poder sugerir conteúdos em textos como legendas e comentários.

Além disso, a busca pelo Bard também poderá ser personalizada para fornecer resultados em diferentes formatos. Será possível, por exemplo, pedir para o chatbot responder a comandos com as informações organizadas em tabelas. Com integração com outras ferramentas do Google, o usuário poderá exportar as informações para uma planilha ou um documento dos serviços da empresa.

Uma camada de segurança também foi adicionada no chatbot para restringir respostas de conteúdos sensíveis ou desinformação. A empresa explicou que a intenção é evitar que usuários induzam a IA a produzir conteúdos falsos.

Sissie Hsiao, vice presidente do Google Assistant apresentou as novidades do chatbot da empresa Foto: Josh Edelson/AFP

Pixel Fold

O smartphone foi inicialmente revelado pela empresa no último dia 4 nas redes sociais, mas, no evento I/O, o aparelho foi apresentado com todas as suas especificações e preço - o modelo vai custar a partir de US$ 1,8 mil.

O celular é o dobrável mais fino disponível no mercado, de acordo com a empresa e se abre como um livro, com a proposta de ser um tablet e um smartphone ao mesmo tempo, assim como é o Samsung Z Fold. A tela do Pixel Fold tem 5,8 polegadas quando fechado e 7,6 polegadas com o dispositivo aberto. Além disso, o material que compõe a tela do smartphone é Oled, com taxa de atualização de 120 Hz.

As câmeras do dispositivo, por sua vez, são duas de 8,3 MP - uma de selfie do lado externo e outra na tela interna para vídeo chamadas - além de outras três na parte de trás do aparelho: uma principal de 48 MP, uma grande angular de 10,8 MP e uma teleobjetiva também de 10,8 MP. O processamento fica por conta do chip Google Tensor G2 e bateria de 4.800 mAh, com 12 GB de memória.

A tela do Pixel Fold tem 5,8 polegadas quando fechado e 7,6 polegadas com o dispositivo aberto Foto: Google/Reprodução

Android 14

Poucos anúncios fizeram parte do tempo dedicado ao novo sistema operacional da empresa, o Android 14. As mudanças, por enquanto, se concentraram em poucas ferramentas de IA e na exclusividade do teste do sistema em celulares Pixel, antes de chegar para as demais fabricantes. Ainda não há datas para o lançamento do sistema operacional e

De acordo com a empresa, o novo sistema operacional vai integrar o sistema RCS, sigla para Rich Communications Service, uma evolução da tecnologia SMS para conectar mensagens entre celulares.

Na personalização, a empresa continua trabalhando com o Material You, recurso do Android que permite customizar cores, fontes e gadgets da tela inicial do smartphone. Além disso, o Google vai levar a ferramenta “Generative AI” para a criação de imagens de fundo de tela para o Android. A tecnologia vai gerar imagens a partir de comandos no celular - semelhante ao que acontece com outras IAs generativas - e disponibilizá-las em uma espécie de biblioteca compartilhada de criações.

Ajudinha

O Google Workspace também tem novidades. Agora, no Google Docs, o botão “Help me write” vai usar IA para gerar textos para o usuário. No Gmail e no Google Docs, será possível acionar um comando para que a IA comece a escrever sobre determinado assunto, padronize o conteúdo ou mesmo produza um modelo específico de texto, como currículos ou tópicos.

Um recurso semelhante também vai estar disponível para as planilhas do Google, que poderá receber comandos específicos para a criação de modelos de tabelas, além da adição e criação de imagens geradas por IA. A ferramenta estará disponível para alguns usuários até o final do ano.

A IA deve ser implementada também nas pesquisas, para potencializar os resultados de perguntas dos usuários de forma mais assertiva - o recurso foi chamado de “Search Generative Experience”. A barra de buscas, no topo da página, permanece a mesma, mas será possível visualizar em formato de tópicos e comentários “prontos”, diferente das imagens e links de redirecionamento que são mostrados atualmente no site.

Ao selecionar o botão “Ask a follow up”, a aba vai liberar uma barra de texto para conversar com a IA por um chat e personalizar ainda mais os resultados, semelhante ao que acontece no Bing, buscador equipado com o GPT-4, da OpenAI - e operado pela rival do Google, Microsoft.

Novidades foram dirigidas por Pichai na sede da empresa, em Mountain View, Califórnia Foto: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Processamento de linguagem

O PaLM 2 é uma evolução do chamado Pathways Language Model, um tipo de algoritmo de processamento que une diversas linguagens para gerar conteúdo. Pichai afirmou que a nova ferramenta está equipada com mais de 100 idiomas e vai funcionar em 25 produtos diferentes da empresa. O algoritmo também pode escrever e decodificar códigos, assim como traduzir linhas de programação para outros idiomas.

Outra ferramenta ligada ao PaLM 2 é o PaLM-Med, que consegue sintetizar informações a partir de imagens médicas, como exames de raio-x e ressonâncias. A partir do processamento gráfico, será possível interpretar possíveis diagnósticos fornecidos pelo exame.

Outros dispositivos

Irmão mais novo da família de celulares Pixel 7, o Pixel 7a chega ao mundo com o Google Tensor G2, novo processador desenvolvido pela empresa para seu ecossistema de produtos — o chip é a principal novidade para o aparelho, que mantém um design bastante parecido com os modelos anteriores, com câmeras destacadas na parte de trás e a possibilidade de personalização de partes do corpo do telefone.

Sem muitas informações sobre o produto, o Google anunciou que o celular começa a ser vendido nesta quarta, por US$ 500. O aparelho não tem previsão para chegar ao Brasil.

Pixel 7a foi apresentado nas cores branca, azul e cinza Foto: Jeff Chiu/AP

O Google Pixel Tablet também faz a sua estreia no portfólio da gigante - é o único aparelho da família além dos celulares que leva o novo processador Tensor G2. A aposta da empresa é trazer uma tela maior combinada com o Material You, sistema de personalização do Android para aplicativos, telas interativas e configurações de áudio e vídeo.

O aparelho possui também uma base de apoio conectada com uma caixa de som, para se transformar em um mini assistente de casa conectada. O suporte é, ao mesmo tempo, um alto falante e um carregador e deixa o tablet com carinha de Echo Show, da Amazon.

Outra configuração já vista nos aparelhos da Amazon presente no tablet do Google é a capacidade de ter múltiplos acessos para usuários diferentes, com configurações e telas diferentes para cada um.

Anunciado no ano passado, o Pixel Tablet ganhou data de lançamento e estará disponível a partir desta semana por US$ 500. Também não há previsão para que o dispositivo seja vendido no Brasil.