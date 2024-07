A invisibilidade da infraestrutura digital, com os seus arranjos e interconexões, faz com que as pessoas pouco conheçam e entendam a cadeia de agentes que faz a rede mundial de dispositivos conectados, e os serviços que rodam nela, funcionar. E por isso mesmo, toda intercorrência que transforma a rotina do usuário, ainda mais quando acontece em escala global, vem acompanhada de muita confusão e especulações para todos os lados.

Para a frustração dos amantes das teorias da conspiração, que gostariam de ver o apagão de hoje como um evento-teste do apocalipse robô, o caso da CrowdStrike oferece uma janela menos fantasiosa. A empresa de cibersegurança rodou uma atualização de um dos seus softwares que, por engano, fez com que o Windows ao iniciar entrasse em tela de erro. Uma solução para a atualização bugada já foi disponibilizada e, pouco a pouco, as operações pelo mundo afora vão voltando ao normal.