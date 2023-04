Brasil está entre os países que mais acessam o ChatGPT

Um estudo com dados de janeiro de 2023, mostrou que o Brasil está entre um os cinco países que mais acessam o ChatGPT. A pesquisa realizada pela Semrush, de gerenciamento de visibilidade online, mostrou que o País ficou na frente de nações como Espanha e Reino Unido.

A empresa divulgou que o site do ChatGPT teve um total de 863 milhões de acessos no mundo, e o Brasil corresponde a 4,3% desse total, ficando em quinto lugar no ranking de países que mais acessam a plataforma. O Brasil só perde para os EUA (19,5%), Alemanha (5,9%), França (5,7%) e Índia (4,7%).

O estudo também revelou que a maioria dos usuários e visitantes do ChatGPT são de pessoas entre 18 e 24 anos (35,8%) e entre 25 e 34 anos (47,6%), majoritariamente do gênero masculino, que correspondeu a 89% dos acessos.

Lançado em novembro do ano passado, o ChatGPT, criado pela startup OpenAI, é um chatbot que usa inteligência artificial (IA) para criar qualquer tipo de texto conforme os comandos fornecidos pelo usuário. O sistema foi um sucesso e levou outras grandes empresas, como o Google, a investirem em IA. A Microsoft investiu na OpenAI e passou a incluir o ChatGPT no seu buscador Bing.