Cansou do ChatGPT? Veja como escapar dos chatbots que inundam a internet

Grandes marcas de tecnologia, como Google, Apple, Microsoft e Meta, lançaram uma tecnologia que descrevem como inteligência artificial (IA). Em breve, dizem as empresas, todos nós estaremos usando a IA para escrever e-mails, gerar imagens e resumir artigos.

Mas quem pediu isso em primeiro lugar? A julgar pelo feedback que recebo dos leitores desta coluna, muitas pessoas fora do setor de tecnologia continuam desinteressadas em IA - e estão cada vez mais frustradas com a dificuldade de ignorá-la. As empresas dependem da atividade do usuário para treinar e aprimorar seus sistemas de IA, portanto, estão testando essa tecnologia dentro de produtos que usamos todos os dias.

Apple Intelligence traz várias ferramentas de IA para os iPhones, como ferramenta de escrita de e-mails e mensagens Foto: Divulgação: App

Digitar uma pergunta como “Jay-Z é canhoto?” no Google produzirá um resumo da resposta gerado por IA na parte superior dos resultados da pesquisa. E sempre que você usar a ferramenta de pesquisa no Instagram, poderá estar interagindo com o chatbot da Meta, a Meta AI. Além disso, quando o conjunto de ferramentas de IA da Apple, o Apple Intelligence, chegar aos iPhones e a outros produtos da Apple por meio de atualizações de software neste mês, a tecnologia aparecerá dentro dos botões que usamos para editar textos e fotos.

A proliferação da IA na tecnologia de consumo tem implicações significativas para nossa privacidade de dados, pois as empresas estão interessadas em unir e analisar nossas atividades digitais, incluindo detalhes de nossas fotos, mensagens e pesquisas na web, para aprimorar os sistemas de IA. Para os usuários, as ferramentas podem ser simplesmente um aborrecimento quando não funcionam bem.

“Há uma desconfiança genuína em relação a esse material, mas, fora isso, é um problema de design”, diz Thorin Klosowski, analista de privacidade e segurança da Electronic Frontier Foundation, uma organização sem fins lucrativos de direitos digitais, e ex-editor do Wirecutter, o site de avaliações de propriedade do The New York Times. “É simplesmente feio e atrapalha”.

É útil saber como desativar. Depois que entrei em contato com a Microsoft, Meta, Apple e Google, eles ofereceram etapas para desativar suas ferramentas de IA ou a coleta de dados, quando possível. Vou orientá-lo sobre essas etapas.

Google

O produto de IA mais conhecido do Google, o AI Overviews, gera automaticamente um resumo que tenta responder às perguntas que você insere em uma pesquisa do Google. O recurso teve uma estreia difícil em maio - quando, entre outras falhas, a IA do Google disse aos usuários que eles poderiam colocar cola na pizza - mas desde então melhorou.

Ainda assim, os resumos da IA podem distrair, e não há como desativá-los do carregamento, mas você pode clicar em um botão para filtrá-los. Depois de digitar algo como “receita de biscoitos com gotas de chocolate” em uma barra de pesquisa, clique na guia “web” para ver uma lista de resultados de pesquisa simples, exatamente como a pesquisa do Google costumava ser.

Quanto aos dados de pesquisa, os usuários podem impedir que o Google mantenha um registro de suas pesquisas na web visitando myactivity.google.com e desativando a função Atividade na web e em aplicativos.

O Google também tem um chatbot de IA, o Gemini, e a configuração para impedir que ele armazene dados pode ser encontrada em myactivity.google.com/product/gemini.

Em abril, a Meta AI, um chatbot que pode procurar voos, gerar imagens e preparar receitas, começou a aparecer na barra de pesquisa dos aplicativos do Meta, incluindo Instagram, WhatsApp e Messenger. Atualmente, não há como os usuários desativarem o Meta AI, disse a Meta. Somente em regiões com leis de proteção de dados mais rigorosas, incluindo a União Europeia e a Grã-Bretanha, as pessoas podem negar à Meta o acesso a suas informações pessoais para criar e treinar a IA da Meta. O Brasil está nesse hall de países. No Instagram, por exemplo, as pessoas que moram nesses lugares podem clicar em Configurações, depois em Sobre e Política de privacidade, o que levará a instruções de exclusão. Todos os demais, inclusive os usuários dos Estados Unidos, podem visitar esta página de suporte para solicitar que a Meta exclua apenas os dados usados por terceiros para desenvolver sua IA.

Microsoft

O chatbot de IA da Microsoft, Copilot, pode ser ativado clicando em um botão de arco-íris incorporado em alguns produtos, como o navegador Edge e a pesquisa do Bing.

A maneira mais simples de evitar o chatbot é não clicar nesse botão. Mas se quiser removê-lo do navegador Edge, você pode ir em Configurações na barra de endereços e clicar em Barra lateral, depois em Configurações de aplicativos e notificações e, por fim, em Copilot, onde você deve desativar a configuração do Copilot.