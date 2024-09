ChatGPT pode ficar mais caro a partir de 2025; veja preços

Os assinantes do ChatGPT Plus, o chatbot de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela OpenAI, podem esperar um aumento no valor da assinatura mensal. Atualmente, o serviço custa US$ 20 (cerca de R$ 114) por mês, mas a empresa planeja elevar esse valor para US$ 22 (aproximadamente R$ 125) a partir de 2025, segundo documentos obtidos pelo The New York Times. A longo prazo, a OpenAI prevê um aumento ainda mais significativo, com a assinatura podendo chegar a US$ 44 (cerca de R$ 250) em até cinco anos.

PUBLICIDADE O aumento inicial de US$ 2 na assinatura mensal pode não parecer significativo, mas representa um acréscimo de 10% no valor atual. A longo prazo, a perspectiva de dobrar o preço da assinatura pode afastar alguns usuários, especialmente aqueles que já consideravam o valor atual elevado. A decisão de aumentar os preços se deve aos altos custos para manter o ChatGPT em funcionamento. Ainda de acordo com a revista Fortune, a OpenAI gasta cerca de US$ 700 mil por dia com aluguel de escritórios, funcionários e infraestrutura de treinamento para o time ligado ao chatbot. A maior despesa está relacionada ao poder de computação fornecido pela Microsoft, que hospeda os produtos da companhia em sua nuvem.

O The New York Times ainda ressalta que a empresa estima perdas acumuladas de US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 28,3 bilhões) até o final de 2024, apesar da receita mensal ter atingido US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) em agosto. A OpenAI projeta um crescimento expressivo para os próximos anos, com a receita anual prevista para alcançar US$ 3,7 bilhões em 2024 e US$ 11,6 bilhões em 2025. No entanto, os custos com infraestrutura, salários de funcionários e aluguel de escritórios também estão aumentando, pressionando a empresa a buscar novas fontes de receita.

Estratégias da OpenAI para o futuro

A decisão de aumentar os preços se deve aos altos custos para manter o ChatGPT em funcionamento Foto: lilgrapher/Adobe Stock

Além do aumento nas taxas do ChatGPT Plus, a OpenAI está buscando outras formas de aumentar sua receita e reduzir o prejuízo, segundo o The New York Times. A empresa está em negociações para captar US$ 7 bilhões em uma nova rodada de financiamento, que pode elevar seu valor de mercado para US$ 150 bilhões. A rodada de captação envolve grandes investidores, como a firma de capital de risco Thrive Capital, além de empresas como Tiger Global Management e MGX, sediada nos Emirados Árabes Unidos. A Microsoft, uma das principais investidoras da OpenAI, também está em negociações, assim como a Nvidia.

A OpenAI também planeja reestruturar sua governança, dando maior independência à sua divisão com fins lucrativos. Essa mudança pode estar relacionada à saída de executivos importantes, incluindo a renúncia da Diretora de Tecnologia, Mira Murati.