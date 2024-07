Ciclistas nos EUA vivem relação de amor e ódio com carros autônomos

O ciclista Reed Martin estava feliz em dividir a estrada com os veículos autônomos que circulam pelas ruas dessa cidade densa e montanhosa - até que um deles veio em sua direção, quando ele e sua filha de 5 anos passavam de bicicleta por uma faixa de pedestres.

PUBLICIDADE “Nós pulamos para fora do caminho, e ele continuou como se não estivéssemos lá”, escreveu Martin, 42, em uma reclamação apresentada ao Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia (DMV, na sigla em inglês). Foi “assustador para nossa família, parecia que ele não nos via e não havia nada que pudéssemos fazer”. Em São Francisco, EUA, onde os ciclistas já enfrentam motoristas irritados e pedestres imprevisíveis, os carros autônomos representam um novo obstáculo. Nos últimos anos, um número maior de veículos se espalhou pela cidade, tornando ela um laboratório nacional para as empresas testarem e aprimorarem a tecnologia.

Ciclistas desconfiam da capacidade de carros autônomos Foto: Mike Kai Chen/Mike Kai Chen for The Washington Post

Com o aumento das mortes de ciclistas - mais de 1,1 mil nas estradas americanas em 2022, de acordo com os dados federais mais recentes - as empresas de carros autônomos estão se apresentando como parte da solução. Mas os ciclistas da região da Baía de São Francisco, que vêm experimentando a tecnologia, são cautelosos.

Muitos deles estão esperançosos com um mundo de motoristas robôs que nunca se irritam na estrada ou se distraem com seus telefones. Mas alguns se ressentem de serem cobaias de veículos sem motorista que entram nas ciclovias, param de repente e confundem os ciclistas que tentam contorná-los. Em várias reclamações enviadas ao DMV, os ciclistas descrevem os quase acidentes de perto perturbadores - incluindo o alarmante contato de Martin com um veículo Cruise que ele relatou em agosto de 2023.

A Cruise, de propriedade da General Motors, e a Waymo, empresa “irmã” do Google, são as duas maiores empresas de carros autônomos e lançaram serviços no estilo táxi para. Várias empresas menores, incluindo a Zoox, de propriedade da Amazon, também estão fazendo testes em São Francisco e em outras cidades.

A Cruise e a Waymo afirmam que priorizam a segurança dos ciclistas e que os registros de segurança de seus veículos são melhores do que os carros dirigidos por humanos.

Ainda assim, a Cruise não tem mais permissão para operar na Califórnia depois que um de seus carros capotou e arrastou um pedestre que havia sido jogado em seu caminho por um motorista humano. E a Waymo, a Cruise e a Zoox estão sendo investigadas pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário sobre possíveis falhas ligadas a dezenas de acidentes - um sinal de maior escrutínio à medida que o setor faz planos para se expandir nos EUA.

Das quase 200 reclamações do DMV da Califórnia analisadas pelo Post, cerca de 60% envolviam veículos da Cruise; o restante envolvia principalmente a Waymo. Cerca de um terço descreve direção errática ou imprudente, enquanto outro terço documenta quase acidentes com pedestres. O restante envolve relatos de carros autônomos que bloqueiam o tráfego e desobedecem às marcações da estrada ou aos sinais de trânsito.

“O carro estava dirigindo de forma irregular e a pelo menos o dobro do limite de velocidade em uma rua residencial. Quase fui atropelado enquanto andava de bicicleta”, disse uma reclamação sobre uma interação com um veículo da Waymo em março de 2022. O autor não forneceu seu nome ao DMV.

Apenas 17 reclamações envolveram ciclistas ou interrupções na ciclovia. Mas entrevistas com ciclistas sugerem que as reclamações do DMV representam uma fração das interações negativas dos ciclistas com veículos autônomos. E, embora a maioria das reclamações descreva incidentes relativamente pequenos, elas levantam dúvidas sobre as alegações das empresas de que os carros são mais seguros do que os motoristas humanos, diz Christopher White, diretor executivo da San Francisco Bike Coalition.

Os carros-robôs poderiam um dia tornar as estradas mais seguras, diz White, "mas ainda não vemos a tecnologia cumprindo totalmente a promessa. ... As empresas estão falando sobre isso como uma alternativa muito mais segura do que as pessoas dirigindo. Se essa é a promessa que estão fazendo, então precisam cumpri-la." Embora a Califórnia seja o principal campo de testes do país para veículos autônomos, os órgãos reguladores estaduais têm poucas maneiras de rastrear problemas além das denúncias dos cidadãos - e muitas interações não são relatadas. Isso faz com que as autoridades dependam, em grande parte, dos dados relatados pelas próprias empresas, que podem ser pouco detalhados. Os órgãos reguladores da Califórnia permitiram que a Waymo e a Cruise se expandissem em São Francisco no ano passado, um momento visto como uma vitória para o setor e um passo mais próximo de uma adoção mais ampla da tecnologia. Mesmo enquanto os órgãos reguladores federais se empenham, a Cruise está começando a devolver sua frota às estradas dos EUA e a Waymo expandiu seu serviço de táxi sem motorista na Califórnia e no Arizona.

Essas medidas expõe mais ciclistas aos carros autônomos. Martin, o ciclista de São Francisco, diz que já pensou nos veículos como mais previsíveis do que os motoristas humanos. Mas o incidente na faixa de pedestres perfurou sua “ideia utópica” do que poderia ser um futuro dominado por carros-robôs.

“Há uma sensação estranha de que não há nada que você possa fazer quando ele está vindo na sua direção”, disse Martin. “Você não pode tocar sua campainha. Não pode gritar com ele. Tudo o que você pode fazer é sair rapidamente do caminho.”

Carros autônomos, como da Waymo, já causaram acidentes e tentam ganhar confiança de ciclistas Foto: Jason Henry/AFP

Compartilhando vias

A Cruise recentemente começou a colocar seus carros autônomos de volta nas ruas, começando com a direção autônoma supervisionada por humanos em Phoenix e Dallas.

Em um comunicado, a Cruise diz que a segurança em torno dos ciclistas é fundamental para sua missão. A porta-voz Hannah Lindow listou os protocolos que a empresa desenvolveu com a League of American Bicyclists. Eles incluem a programação dos veículos da Cruise para mudar ligeiramente de faixa quando um ciclista se aproxima e a atualização “regular” da tecnologia dos veículos para reconhecer a infraestrutura, como ciclovias e bicicletários.

“A segurança é o princípio definidor de tudo o que fazemos e continua a orientar nosso progresso em direção à retomada das operações sem motorista”, disse Lindow.

A Waymo continua operando em São Francisco e, no mês passado, disponibilizou seu serviço de táxi sem motorista para qualquer pessoa que baixe seu aplicativo. Os carros estão presentes na cidade, pegando e deixando passageiros como um Uber ou um táxi.

Manter ciclistas e pedestres seguros é fundamental, diz Anne Dorsey, engenheira de software da Waymo que supervisiona a abordagem da empresa em relação aos usuários vulneráveis das vias. “É meu trabalho me preocupar com qualquer pessoa que não esteja em uma grande caixa de metal”, disse Dorsey. Ciclista frequente, ela passou toda a sua vida adulta sem ter um carro.

A tecnologia da Waymo foi treinada em mais de 32 milhões de km de condução, ao lado de todos os tipos de usuários da estrada. Seus carros usam várias câmeras, radar e um scanner a laser para ver o que está acontecendo em todas as direções a até três campos de futebol de distância, disse ela.

Os carros da Waymo têm uma cúpula de sensor no teto que pode exibir uma mensagem visível de todas as direções ao redor do veículo. Atualmente, ele mostra um gráfico para informar aos outros motoristas quando um carro está parando para pegar ou deixar um passageiro, mas a empresa está considerando outras maneiras de usá-lo para se comunicar com os usuários humanos da estrada, disse Dorsey.

Como ciclista ou pedestre, sempre tenho esse medo com os motoristas humanos: “Será que essa pessoa está me vendo?” " disse Dorsey, mas ela não tem essa preocupação com os veículos da Waymo. Os carros são programados para dar amplo espaço aos ciclistas e podem reconhecer quando um ciclista é uma criança ou está dirigindo de forma irregular, disse Dorsey. Os carros alertam os passageiros para que procurem ciclistas antes de abrir as portas, disse ela.

Atropelamentos

Apesar dessas medidas, um carro da Waymo atingiu um ciclista em fevereiro, causando ferimentos sem risco de morte. O ciclista estava passando por uma parada de quatro vias seguindo de perto um caminhão quando o Waymo o atingiu, disse a empresa na época. Dorsey se recusou a comentar o incidente, que ainda está sendo investigado pela polícia de São Francisco, mas disse que a empresa estava aprendendo com ele.

Enquanto isso, a fração de reclamações ao DMV relacionadas a bicicletas demonstra a relação instável entre carros autônomos e ciclistas. Em abril de 2023, um Waymo entrou em uma faixa de pedestres, confundindo um ciclista e fazendo com que ele batesse e fraturasse o cotovelo, de acordo com a reclamação apresentada pelo ciclista.

Depois, em agosto - dias após o estado ter aprovado uma expansão desses veículos - um carro Cruise supostamente fez uma curva à direita que cortou um ciclista. O ciclista tentou parar, mas acabou capotando a bicicleta.

“Ele claramente não reagiu ou me viu!”, diz a reclamação.

Mesmo se for comprovado que os carros autônomos são mais seguros do que os motoristas humanos, eles ainda devem receber um exame minucioso e não são a única maneira de tornar as estradas mais seguras, dizem os ciclistas.

Jane Arc conhece intimamente os mundos do ciclismo e dos carros autônomos. Hoje, ela está treinando para se tornar uma triatleta profissional. Em 2018 e 2019, ela trabalhou na equipe de carros autônomos do Uber, desenvolvendo software para proteger os veículos contra hackers. Arc estava inicialmente animada para trabalhar no projeto, mas um carro autônomo do Uber atropelou e matou Elaine Herzberg enquanto ela empurrava uma bicicleta em uma estrada em Tempe, Arizona. Posteriormente, o Uber vendeu sua unidade de direção autônoma.

“Todos nós recebemos um alerta de que isso é uma coisa real que pode e vai matar pessoas - e esse foi o custo de construir esse produto”, disse Arc.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.