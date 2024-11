Como o Bluesky, concorrente do X, está lidando com o crescimento explosivo após a vitória de Trump

À medida que as pessoas se voltaram para o Bluesky, os problemas se acumularam. O site ficou fora do ar algumas vezes na última quinta-feira, 14, fazendo com que os novos usuários tivessem que atualizar o site freneticamente até que ele voltasse a ficar online. Jay disse que as falhas foram em parte devido a problemas com um grande provedor de serviços de internet que também afetou outros sites. As falhas persistiram, inclusive uma que afetou a forma como os nomes de usuários eram exibidos nos perfis.

Novos usuários entraram em conflito com os já existentes. Alguns novos usuários reclamaram que os usuários do Bluesky eram muito sérios, um reflexo de uma era diferente da rede social. Os primeiros usuários se irritaram, dizendo que os novatos precisavam se adaptar às normas sociais do Bluesky.

“Toda vez que há um grande fluxo de usuários em geral, todos esperam que seja como o último lugar de onde vieram”, disse Chris Vinson, 33 anos, um profissional de marketing digital de Evansville, Indiana, que usa o Bluesky desde o início. “Eles querem que seja o novo Twitter ou o que quer que seja, mesmo que não seja para ser.”

A solução foi incorporar mais recursos ao aplicativo, como permitir que as pessoas criem feeds personalizados com base em diferentes tópicos ou grupos, e desenvolver ferramentas automatizadas de moderação de conteúdo que possam ocultar ou remover publicações que violem as regras do Bluesky, como assédio, incitação à violência ou discurso de ódio.