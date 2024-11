Crescimento da IA pode aumentar lixo eletrônico global; entenda o impacto

A corrida do Vale do Silício para criar programas de inteligência artificial (IA) mais poderosos pode levar a um aumento maciço do lixo eletrônico, alerta uma pesquisa publicada recentemente.

As principais empresas de tecnologia estão gastando muito para construir e atualizar centros de dados para alimentar projetos de IA generativa e para estocá-los com chips mais potentes. Se o boom da IA continuar, os chips e equipamentos mais antigos poderão gerar um volume extra de lixo eletrônico equivalente a jogar fora 13 bilhões de iPhones por ano até 2030, segundo o estudo de acadêmicos da China e de Israel.

Crescimento das IAs pode se tornar problema ambiental Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE As empresas de tecnologia estão enfrentando críticas cada vez maiores sobre os custos ambientais da IA. São necessárias enormes quantidades de energia e água para alimentar e resfriar os chips. O lixo eletrônico já é um problema global significativo e crescente. A grande maioria não recicla, e grande parte acaba em aterros sanitários, de acordo com um relatório anual das Nações Unidas sobre lixo eletrônico.

Computadores e outros eletrônicos jogados fora no Ocidente são frequentemente exportados para países de baixa renda, onde as pessoas quebram manualmente os dispositivos antigos para acessar cobre e outros metais. Essa mão de obra mal remunerada expõe os trabalhadores a substâncias nocivas, como mercúrio e chumbo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Na análise publicada, pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências e da Universidade de Reichman, em Israel, preveem que o boom da IA aumentará a quantidade total de lixo eletrônico gerado globalmente entre 3% e 12% até 2030. Isso representaria até 2,5 milhões de toneladas métricas de lixo eletrônico adicional a cada ano.

Essas estimativas surgiram da consideração de diferentes cenários para a intensidade do investimento futuro em IA. Os pesquisadores basearam seus cálculos nos resíduos gerados quando um servidor de computador com um poderoso processador da Nvidia, chamado H100, é jogado fora, e estimaram que as empresas substituiriam seus sistemas a cada três anos.

Os pesquisadores se basearam na regra prática do setor de tecnologia conhecida como Lei de Moore, que prevê que o número de transistores que podem ser amontoados em um chip de silício dobra a cada dois anos. O estudo não levou em conta os possíveis resíduos do descarte de outros equipamentos necessários nos data centers, como os sistemas de resfriamento que evitam o superaquecimento dos chips.

“Esperamos que este trabalho chame a atenção para o impacto ambiental do hardware de IA, muitas vezes negligenciado”, disse Asaf Tzachor, professor associado da Universidade Reichman e um dos autores do estudo. “A IA tem custos ambientais tangíveis que vão além do consumo de energia e das emissões de carbono.” O estudo revisado por pares foi publicado na segunda-feira na revista Nature Computational Science.

Um porta-voz da Nvidia não quis comentar. O relatório de sustentabilidade da empresa para 2024 afirma que ela está trabalhando para reduzir as emissões de seus data centers e reciclar cuidadosamente a tecnologia que seus funcionários utilizam.

O desenvolvimento e a implementação dos algoritmos por trás das ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT da OpenAI, consomem muito mais recursos do que as gerações anteriores de software, exigindo chips mais avançados e que consomem muita energia.

Em julho, o Google disse que sua pegada de emissão de carbono havia aumentado 48% desde 2019. A Microsoft disse em maio que suas emissões aumentaram 29% desde 2020, ameaçando a meta da empresa de tornar suas operações negativas em carbono até 2030. O crescimento dos data centers está estressando as redes elétricas nos Estados Unidos e levando os fornecedores de energia a adiar a aposentadoria de algumas usinas de carvão e a reiniciar antigos reatores nucleares para alimentar a demanda de energia.

Os defensores do meio ambiente e as pessoas que moram perto dos data centers propostos criticaram a crescente pegada do setor. As grandes empresas de tecnologia dizem que estão tentando encontrar maneiras de atender à crescente necessidade e, ao mesmo tempo, limitar o aumento das emissões.

No entanto, até o momento, houve poucos estudos sobre o possível problema do lixo criado pelo boom da IA.

“Há muito pouca informação sobre o impacto a montante e a jusante da IA”, disse Sasha Luccioni, pesquisadora de IA que estudou os impactos ambientais do boom da IA e trabalha como líder climática na Hugging Face, uma empresa que fornece ferramentas para desenvolvedores de IA. “Deveríamos estar analisando todo o ciclo.”