Elon Musk turbina algoritmo para aparecer ainda mais no Twitter

Nos últimos dias, usuários do Twitter vem notando o aparecimento de vários tuítes de Elon Musk na aba “Para você” - isso vem ocorrendo mesmo aos que não seguem o empresário na plataforma.

Essa enxurrada de postagens de Musk surgiram depois do bilionário ter reclamado do baixo engajamento de seus tuítes, no último dia 12. Em uma postagem, Musk confirmou a intervenção na plataforma e explicou que 95% de suas mensagens não estavam sendo entregues.

O empresário, nesta terça-feira, 14, chegou a brincar na rede social dizendo: “Por favor, fique atento enquanto fazemos ajustes no uh.… “algoritmo”.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm” — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2023

No último dia 9, Musk chegou a demitir um engenheiro que apontou uma queda de interesse público nas postagens do CEO. Funcionários do Twitter chegaram a montar relatórios para analisar os dados de audiência do empresário, mas não encontraram discrepâncias no algoritmo.

A plataforma foi adquirida por Elon Musk em outubro de 2022 e, desde então, o empresário já fez várias mudanças no serviço, como lançar a assinatura Twitter Blue e passar a mostrar o número de visualizações de um tuíte.