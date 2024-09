Empresa parceira de Amazon, Google e Meta é acusada de escutar conversas em celulares de usuários

Segundo dados vazados para o site 404 Media, a empresa de marketing digital Cox Media Group (CMG), parceira das principais big techs - como Amazon, Google e Meta - tem usado um software chamado Active listening (Escuta ativa) que, junto com inteligência artificial (IA), captura dados do microfone dos usuários para criação de anúncios segmentados.

As informações foram vazadas durante uma apresentação para possíveis clientes da empresa. Um dos slides dizia que “os dispositivos inteligentes capturam dados de intenção em tempo real ao ouvir nossas conversas. Os anunciantes podem combinar esses dados de voz com dados comportamentais para segmentar consumidores no mercado. Usamos a IA para coletar esses dados de mais de 470 fontes para melhorar a implementação, a segmentação e o desempenho da campanha.”

Software estaria sendo usado para ouvir conversas de usuários de serviços das empresas de tecnologia Foto: ARAMYAN/Adobe Stock

PUBLICIDADE Durante a apresentação, a empresa indicou a Amazon, o Google e a Meta como clientes, mas sem especificar se forneciam o produto Active listening para as gigantes da tecnologia. Os slides não indicaram, exatamente, por onde a empresa de marketing captura os dados de voz. Segundo a apresentação, depois que a CMG usa os dados capturados para identificar um público que está “pronto para comprar”, a empresa cria uma lista do público e fornece para uma plataforma de anúncios, assim, direcionando os compradores para anúncios mais nichados.

Por US$ 100 por dia, a companhia pode selecionar pessoas em um raio de 16 quilômetros e, por US$ 200 por dia, em um raio de 32 quilômetros.

Outro slide que indicava as “próximas etapas” para as empresas interessadas em usar o produto de dados de voz sugeriam uma série de reuniões internas antes do lançamento de campanhas publicitárias.

Procurado pelo 404, o Google disse que removeu a CMG do seu programa de parceiros e disse: “Todos os anunciantes devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, bem como nossas políticas do Google Ads, e quando identificarmos anúncios ou anunciantes que violem essas políticas, tomaremos as medidas adequadas.”

Em comunicado, um representante da Meta disse que a empresa de marketing era uma “parceira geral” e que não usavam o produto do Active listening para suas publicidades.

“A Meta não usa o microfone do seu telefone para anúncios e temos divulgado isso há anos”, explica a declaração. “Estamos entrando em contato com a CMG para que eles esclareçam que seu programa não se baseia em dados da Meta.”

Um representante da Amazon disse ao 404 que seus anúncios “nunca trabalharam com a CMG nesse programa e não têm planos de fazê-lo”. E acrescentou que, se tomar conhecimento de que um parceiro está violando suas diretrizes de marketing, poderá tomar as medidas que considerar adequadas.

Esse tipo de recurso é considerado legal?

É a terceira vez, em apenas um ano, que o site 404 expõe os serviços de coleta de dados - pouco claros - da CMG. Em dezembro de 2023, o site revelou a existência do Active listening pela primeira vez.

PUBLICIDADE Na primeira reportagem do 404 sobre o Active Listening, em dezembro, o site da CMG tinha a seguinte frase publicada sobre o recurso: “O que significaria para a sua empresa se você pudesse atingir clientes potenciais que estão discutindo ativamente a necessidade de seus serviços em suas conversas diárias? Não, não é um episódio de Black Mirror - são dados de voz, e a CMG tem os recursos para usá-los em seu benefício comercial.” Após a publicação do site, a empresa de marketing excluiu essa publicação de suas páginas. Além disso, na mesma época, o 404 Media também expôs a equipe de uma pequena empresa de Nova Hampshire, a MindSift, em que, em um episódio de podcast, comentaram positivamente sobre os anúncios criados a partir do uso de dados de voz capturados por seus alto-falantes inteligentes.

Após a publicação, as redes sociais da MindSift apagaram as menções ao recurso de uso de dados de voz e ficaram inativas.

Apesar de parecer quase uma espionagem, o recurso ainda é considerado legal. Ao concordar com as atualizações e termos de uso de páginas, aplicativos e serviços online, em geral, o Active listening está incluído.

O site 404 Media não informou se tentou contato com a CMG. Entretanto, o site Daily Mail, que também publicou a notícia, disse na reportagem que tentou contato com a empresa mas não obteve respostas.

*Mariana Cury é estagiária sob supervisão de Bruno Romani