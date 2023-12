NEW YORK TIMES - Um júri decidiu nesta segunda-feira, 11, que o Google violou as leis antitruste para cobrar taxas e limitar a concorrência da Epic Games e de outros desenvolvedores em sua loja de aplicativos. O caso pode reescrever as regras de como milhares de empresas ganham dinheiro com o sistema operacional do Google para smartphones, o Android.

Depois de deliberar por pouco mais de três horas, o júri federal de nove pessoas ficou do lado da Epic Games em todas as 11 questões colocadas em julgamento. O processo durou cerca de um mês e foi a última reviravolta em uma batalha legal de três anos.

O júri em São Francisco, na Califórnia, concluiu que a Epic, criadora do jogo de sucesso Fortnite, provou que o Google manteve um monopólio no mercado de lojas de aplicativos para smartphones e se envolveu em conduta anticompetitiva que prejudicou a fabricante de videogames.

O Google poderia ser forçado a alterar suas regras da Play Store, permitindo que outras empresas ofereçam lojas de aplicativos concorrentes e facilitando para os desenvolvedores evitarem a porcentagem que ele cobra das compras no aplicativo.

O juiz James Donato, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia, decidirá as medidas necessárias para lidar com a conduta do Google no próximo ano. O Google disse que recorrerá do veredito.

A Epic Games é dona do Fortnite, um dos games mais populares do mundo Foto: Dado Ruvic/Reuters

Durante todo o julgamento, os advogados e executivos do Google argumentaram que ele competia com a App Store da Apple, que é mais popular nos Estados Unidos, tornando impossível operar um monopólio do Android.

Continua após a publicidade

O veredito deu um impulso à busca de anos da Epic para enfraquecer o poder que o Google e a Apple têm sobre o ecossistema de aplicativos móveis, e veio dois anos depois que a Epic perdeu um caso semelhante contra a Apple - uma decisão que ambos os lados estão tentando recorrer à Suprema Corte dos EUA.

Ao prosseguir com o caso contra o Google, apresentado em 2020, a Epic procurou manter mais da receita que gera com as compras no aplicativo e oferecer uma loja própria que competiria com a Play Store no Android.

O Google luta contra as reivindicações da Epic ao mesmo tempo em que se defende em outro julgamento antitruste em Washington. O Departamento de Justiça e dezenas de estados acusaram a empresa de manter ilegalmente um monopólio de pesquisa e publicidade, em um caso antitruste histórico que pode remodelar o poder das gigantes de tecnologia. O caso será decidido no próximo ano.

Na Play Store, o Google cobra uma taxa de 15% para pagamentos de assinaturas e até 30% para compras feitas em aplicativos populares que são baixados da loja. O Google afirma que 99% dos desenvolvedores se qualificam para uma taxa de 15% ou menos sobre as compras no aplicativo.

Ainda, o Google planeja recorrer do veredito e “continuará a defender o modelo de negócios do Android”, disse Wilson White, vice-presidente de assuntos governamentais da companhia, em um comunicado. Ele acrescentou que o julgamento “deixou claro que competimos ferozmente com a Apple e a App Store, bem como com as lojas de aplicativos em dispositivos Android e consoles de jogos”.

A Epic disse em uma postagem em seu blog que o veredito foi “uma vitória para os desenvolvedores de aplicativos e consumidores em todo o mundo” e “provou que as práticas da loja de aplicativos do Google são ilegais e abusam de seu monopólio para extrair taxas exorbitantes, sufocar a concorrência e reduzir a inovação”.

Tim Sweeney, executivo-chefe da Epic, postou “Free Fortnite!” no X, anteriormente chamado de Twitter, após o veredito.

Continua após a publicidade

A Epic instigou a batalha com o Google ao permitir que os clientes fizessem compras no aplicativo diretamente com a Epic, ignorando o Google e violando suas regras. O Google rapidamente baniu o Fortnite, e a Epic respondeu entrando com a ação judicial.

O júri concluiu que o Google havia violado as leis antitruste em dois mercados, na Play Store e no sistema de faturamento no aplicativo do Android. Também concluiu que o Google manteve intencionalmente o poder de monopólio, o que lhe permitiu impor restrições não razoáveis à capacidade de concorrência de outros participantes do mercado.

O júri questionou os esforços do Google para pagar grandes desenvolvedores para que continuassem a usar a Play Store, em uma iniciativa chamada Project Hug. Os advogados da Epic descreveram o esforço como “suborno” aos principais fabricantes de aplicativos, o que foi negado pelo Google.

“Um veredito tão claro tornará muito mais difícil para o Google rebater o veredicto em um briefing pós-julgamento e em uma apelação”, disse Paul Swanson, advogado antitruste da empresa Holland & Hard, em uma entrevista. Ele acrescentou que o processo do tribunal distrital poderia ser concluído em alguns meses, e a apelação do Google para o Tribunal de Apelações dos EUA poderia levar de 12 a 18 meses.

O júri também criticou os acordos do Google com fabricantes de telefones Android, como a Samsung, que os obrigam a pré-instalar aplicativos do Google em seus dispositivos e estabelecem outras regras que eles devem cumprir.

Durante o julgamento, os advogados da Epic disseram que o Google havia excluído algumas mensagens de bate-papo internas que poderiam ser relevantes para o caso, o que prejudicou a credibilidade da empresa de pesquisa, disse Swanson.

Continua após a publicidade

A preocupação do Google era que um júri olhasse para todas essas questões que eles examinaram por várias semanas e as colocasse sob a ótica de ‘será que posso confiar no Google?’” disse Swanson. “A dura realidade é que o Google finalmente teve que enfrentar seus consumidores em um tribunal.”

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA