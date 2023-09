Estas são as estratégias que a Amazon usou para sufocar a concorrência

THE NEW YORK TIMES - Em uma ação judicial há muito esperada nos Estados Unidos, a autoridade federal Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) e mais 17 Estados americano processaram a Amazon na terça-feira 26, acusando a empresa de usar táticas ilegais para controlar as compras online de forma a sufocar a concorrência e aumentar os preços para os consumidores e os custos para os vendedores.

A Amazon disse que contestaria a ação judicial, que, segundo ela, não entende como o setor de varejo opera e como suas políticas beneficiam consumidores e vendedores.

A estratégia da FTC concentrou-se em duas maneiras principais pelas quais afirmou que a Amazon estava infringindo a lei:

A Amazon controla os preços dos concorrentes

A FTC afirmou que a Amazon controla os preços de seus concorrentes e os aumenta efetivamente para os consumidores. Ele disse que a Amazon desencorajava os vendedores terceirizados em seu site a oferecer descontos em outros sites, controlando uma parte importante do mercado imobiliário online, uma área em seu site conhecida como “Buy Box”. Essa área na página de um produto solicita que os usuários “Adicionem ao carrinho” ou “Comprem agora”, e é um dos principais impulsionadores de vendas.

A Amazon quer oferecer preços competitivos, por isso vasculha a Web para garantir que os produtos não estejam disponíveis por um preço menor em outro lugar.

“Se os clientes confiam que só verão preços competitivos em nossa loja, eles voltam com mais frequência”, explicou Varun Soni, que lidera a equipe de preços de vendedores da Amazon, em uma conferência no ano passado. Ele disse que um preço é “considerado não competitivo mesmo que esteja apenas um centavo acima de varejistas de boa reputação fora da Amazon”.

Se um produto é oferecido por um preço menor em outro site, a Amazon remove os botões da caixa de compra desse vendedor em seu site e os substitui por um design menos atraente.

“Como a Amazon reconhece internamente, a eliminação de um vendedor da Buy Box faz com que as vendas desse vendedor ‘afundem’”, diz a denúncia.

Se a Amazon detectar que um produto está disponível por um preço mais baixo em outro site, ela remove a Buy Box e a substitui por um pequeno aviso para “Ver todas as opções de compra”, o que reduz as vendas.

A FTC disse que vender na Amazon é tão importante para os vendedores que eles acabam com os descontos em outros sites para recuperar a Buy Box na Amazon. Isso aumenta os preços para os consumidores, disse a comissão, e torna mais difícil para outros sites competirem em termos de preço.

Amazon é processada pela principal autoridade de comércio dos EUA e mais 17 Estados americanos Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

A Amazon disse que não queria promover negócios ruins para seus clientes e, se tivesse que mudar suas políticas, “teríamos que parar muitas das coisas que fazemos para oferecer e destacar preços baixos”.

A Amazon coage os vendedores com a entrega Prime

A FTC também disse que a Amazon coage os vendedores a usarem seus vastos serviços de atendimento e entrega se quiserem ter sucesso, aumentando os preços para os clientes e bloqueando a concorrência.

O uso dos serviços de atendimento da Amazon, segundo a comissão, é uma condição para que um produto seja elegível para entrega rápida e gratuita aos clientes que se inscreverem no programa de associação Prime da Amazon.

Essas listagens de produtos recebem um logotipo de marca de seleção “Prime” e são mais fáceis de encontrar no site da Amazon. “A designação Prime torna os produtos dos vendedores mais fáceis de serem descobertos - e, portanto, mais prováveis de serem comprados”, disse a FTC.

Estima-se que 170 milhões de americanos sejam membros da Prime, o que torna os serviços da Fulfillment By Amazon essenciais, segundo o processo.

Amazon Prime é o serviço de fidelidade da empresa, com assinatura mensal e diversos benefícios Foto: Pixabay

A FTC disse que alguns vendedores preferem ter uma única rede de atendimento para todos os seus pedidos on-line, tanto dentro quanto fora da Amazon, e que executar diferentes conjuntos de operações pode ser caro e dificultar a venda em outros lugares. Ela também disse que a Amazon impede que outros fornecedores de armazenamento e atendimento tenham escala suficiente para competir.

A Amazon afirmou que seus serviços de logística são opcionais e, em média, custam 30% menos do que os serviços padrão oferecidos por outros fornecedores. Ela disse que os vendedores podem optar por não usá-los, e muitos têm sucesso usando outros fornecedores.

As políticas de preços e os requisitos de atendimento se reforçam mutuamente, disse o FTC, impedindo que os vendedores ofereçam produtos a preços baixos em outros lugares.