Facebook vai criar avatar do futuro a partir do escaneamento do rosto das pessoas

A Meta, holding do Facebook, anunciou nesta terça-feira, 11, seus novos óculos de realidade virtual, o Meta Quest Pro, equipado com câmeras HD e compatibilidade com o metaverso da empresa. Mas além dos avatares animados, a empresa também está apostando em versões de personagens mais realistas, como uma projeção virtual a partir do escaneamento do rosto, capaz de reproduzir detalhes da face.

Ainda em caráter de pesquisa, o avatar é uma segunda opção de representação em atividades do metaverso e foi batizado de Codec Avatar. A diferença, porém, é extrema. Na nova proposta, a imagem reproduz quase fielmente os traços e a textura da pele humana, dando a impressão de ser um vídeo do usuário e não um personagem — o teste já está em sua segunda geração.

A primeira versão foi apresentada em 2019 e já contava com um sistema próprio de escaneamento e renderização de imagem para criar uma projeção que fosse fiel ao indivíduo. Na época, eram utilizadas 171 câmeras para a captação de imagem em diversos ângulos e altura. A nova versão, porém, não teve informações sobre quantidade de equipamentos usados para a criação da imagem.

Na apresentação desta terça, em que Mark Zuckerberg, presidente da empresa, foi ‘cobaia’ do projeto, foi possível ver um pouco sobre o processo de “fabricação” do avatar. Uma sala especial foi montada com diversos pontos de captação, enquanto um fundo escuro é utilizado para contrapor a imagem do empresário, permitindo o ajuste de focos de luz e de movimentação do rosto.

Depois disso, as imagens são processadas e compactadas para que os arquivos possam funcionar de forma eficiente nos movimentos da face — como é a união de diversas imagens em formato de vídeo, o resultado final é bastante pesado em termos de computação.

Esse é um dos motivos pelo qual o Codec deve estar longe do seu lançamento: manter mais de um avatar dessa dimensão em um mesmo ambiente virtual é uma tarefa difícil para processadores atuais — no novo Quest, por exemplo, a Meta fez uma parceria com a Qualcomm para turbinar a capacidade de processamento do aparelho.

O projeto também é semelhante a uma ferramenta anunciada pelo Google em 2021, que queria proporcionar videoconferências com uma espécie de projeção em 3D, chamado Projeto Starline. Na plataforma, uma espécie de janela holográfica era colocada frente a frente com um usuário, transmitindo uma imagem bem próxima da realidade em termos de profundidade, luz e textura de pele.

A ferramenta também foi apresentada como um projeto de testes e não foi disponibilizada pela empresa.