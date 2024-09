Investidores que ajudaram Musk a comprar o Twitter já perderam bilhões; veja o prejuízo

Quando Elon Musk comprou o Twitter e o rebatizou de X, ele não fez isso sozinho. Embora o bilionário tenha aproveitado sua vasta riqueza para cobrir a maior parte do preço de compra de US$ 44 bilhões em 2022, ele também contou com empréstimos bancários e uma longa lista de investidores, cuja extensão total só foi revelada recentemente.

Na época, os analistas ficaram maravilhados com a capacidade de Musk de atrair dezenas de parceiros entusiastas. O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, que transferiu quase US$ 2 bilhões em ações do Twitter de sua propriedade e de uma holding saudita para o acordo privado, tuitou para Musk: “Acredito que você será um excelente líder para o Twitter, para impulsionar e maximizar seu grande potencial”.

PUBLICIDADE Dois anos depois, Alwaleed diz que ainda está satisfeito com seu investimento. Mas para outros, o negócio parece significativamente menos atraente. Sob o comando de Musk, a avaliação do X despencou - como Musk reconheceu - fazendo com que ela valesse apenas metade do que ele pagou. Desde o final do ano passado, a Fidelity tem avaliado consistentemente a participação do X em um de seus fundos 70% abaixo do preço de compra. Os números divulgados na sexta-feira, 30, mostram que a Fidelity agora avalia essa participação cerca de 72% mais baixa do que quando Musk assumiu o X, levando sua parte geral da empresa de uma avaliação de cerca de US$ 316 milhões para US$ 88 milhões.

Com base em uma análise do Washington Post usando as estimativas da Fidelity, os oito maiores investimentos iniciais que foram relatados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou divulgados publicamente de outra forma valem cerca de US$ 5 bilhões a menos do que quando Musk comprou o X. A participação total dele e de seus parceiros perdeu US$ 24 bilhões em valor - uma vaporização de riqueza que tem pouco paralelo fora do âmbito de colapsos econômicos ou específicos do setor, ou escândalos corporativos devastadores.

Todos os investidores, exceto o segundo maior, recusaram ou não responderam a um pedido de comentário para este artigo. A Fidelity não quis comentar. Musk e X não responderam aos pedidos de comentários.

Entre os que estão arcando com o ônus: Líderes empresariais e realeza da Arábia Saudita e do Qatar; investidores de capital de risco e tecnologia do Vale do Silício; e o cofundador e ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey. Musk fez empréstimos para cobrir o restante do negócio, pegando mais de US$ 12 bilhões que os bancos não conseguiram liberar.

“Elon destruiu uma quantidade enorme de riqueza desde que comprou o Twitter”, diz Ross Gerber, que afirma ter colocado menos de US$ 1 milhão no negócio, um investimento que ele agora considera sem valor. “Para as pessoas que investiram capital em qualquer quantia, tentar explicar às pessoas como ele perdeu tanto dinheiro não é uma conversa divertida”, diz diz Gerber.

Entre os principais investidores, Dorsey - cuja participação perdeu um valor estimado em US$ 720 milhões - já manifestou seu descontentamento. No ano passado, ele disse que Musk não deveria ter comprado o Twitter. “Tudo deu errado”, disse Dorsey.

Mas Alwaleed, o maior investidor do X depois do próprio Musk, disse em uma entrevista ao Post que ele avalia que o aporte feito no X tem o mesmo valor de quando Musk assumiu o controle do site: US$ 1,9 bilhão, um número que ele disse ser uma estimativa “conservadora”.

“Na minha avaliação, estamos no mesmo patamar com o qual entramos”, disse ele na semana passada. “Não há desvalorização alguma.”

Os maiores investidores - aqueles com participações de US$ 250 milhões ou mais - receberam o direito a informações comerciais confidenciais como parte do acordo, o que gerou preocupações em Washington sobre o envolvimento de entidades associadas a governos estrangeiros e seu possível acesso a dados de usuários. Alwaleed disse que não recebeu nenhuma concessão ou influência formal como parte de seu acordo para investir, chamando seus motivos de puramente financeiros. Um porta-voz disse que Alwaleed e a Kingdom Holding Co., que o príncipe preside, recebem o mesmo conjunto de informações comerciais disponíveis para outros investidores da X e da xAI. Alwaleed, que disse que ele e sua equipe estão em contato frequente com Musk, com a CEO da X, Linda Yaccarino, e com Jared Birchall, chefe do escritório da família de Musk, disse que as avaliações externas que sugerem perdas maciças não levam em conta as apostas da X por meio da xAI, a startup de inteligência artificial (IA) de Musk. Alwaleed e a Kingdom Holding Co. se tornaram um dos maiores investidores da xAI. "Ao avaliar a X, é preciso avaliar sua participação de 25% na xAI", disse Alwaleed. Ele também disse que a X precisa priorizar a receita. "Claramente, o jogo agora é a monetização, ter anunciantes vindo para o X."

Como acionista majoritário do Twitter, Alwaleed inicialmente se opôs à compra de Musk - não porque fosse “contra Musk”, disse ele, mas porque achava que a oferta de Musk de US$ 54,20 por ação era muito baixa.

“Minha primeira ligação com Musk foi: Eu estava lutando para permanecer na empresa”, disse ele, citando sua crença de que o Twitter valia mais.

Comentários públicos na época:

Depois de rejeitar publicamente a oferta em 14 de abril de 2022, o príncipe aceitou o acordo em 5 de maio de 2022: “Acredito que Elon Musk será um excelente líder para o Twitter, para impulsionar e maximizar seu grande potencial @Kingdom_KHC e estou ansioso para investir nossos US$ 1,9 bilhão no ‘novo’ Twitter e me juntar a vocês nessa jornada emocionante”.

Alwaleed se recusou a revelar os detalhes de suas conversas com Musk que levaram ao seu investimento, mas disse que estava “lutando para permanecer na empresa” porque acreditava que a oferta inicial de Musk era muito baixa.

“Estamos muito satisfeitos com a aliança com o Sr. Musk”, disse Alwaleed, acrescentando que continua a ver uma enorme vantagem em seu investimento. “Rejeitamos categoricamente qualquer desconto para [a] empresa.”

Jack Dorsey, cofundador e ex-CEO do Twitter

Investimento: US$ 1 bilhão

Valor em 2024: US$ 280 milhões

Diferença: -$720 milhões

Comentários públicos em 25 de abril de 2022: “Em princípio, não acredito que alguém deva ser proprietário ou administrar o Twitter. Ele quer ser um bem público em nível de protocolo, não uma empresa. Entretanto, para resolver o problema de ser uma empresa, Elon é a única solução em que confio. Confio em sua missão de ampliar a luz da consciência”.

Dorsey não respondeu a um pedido de comentário, mas expressou publicamente seu arrependimento após a compra de Musk.

Larry Ellison, cofundador e presidente do conselho da Oracle

Investimento: US$ 1 bilhão

Valor em 2024: US$ 280 milhões

Diferença: -$720 milhões

Nenhum comentário público até o momento.

Ellison não respondeu a um pedido de comentário.

Sequoia Capital

Investimento: US$ 800 milhões

Valor em 2024: US$ 224 milhões

Diferença: -$576 milhões

Nenhum comentário público até o momento.

A Sequoia não respondeu a um pedido de comentário.

Vy Capital

Investimento: US$ 700 milhões

Valor em 2024: US$ 196 milhões

Diferença: -$504 milhões

Nenhum comentário público até o momento.

A Vy Capital não respondeu a um pedido de comentário.

Binance

Investimento: US$ 500 milhões

Valor em 2024: US$ 140 milhões

Diferença: -$360 milhões

Comentários públicos, 5 de maio de 2022: “Estamos entusiasmados por poder ajudar Elon a concretizar uma nova visão para o Twitter”, disse o então CEO da Binance, Changpeng Zhao.

A Binance não respondeu a um pedido de comentário.

Andreessen Horowitz

Investimento: US$ 400 milhões

Valor em 2024: US$ 112 milhões

Diferença: -$288 milhões

Nenhum comentário público até o momento.

Horowitz não respondeu a um pedido de comentário.

Autoridade de Investimento do Catar

Investimento: US$ 375 milhões

Valor em 2024: US$ 105 milhões

Diferença: -$270 milhões

Nenhum comentário público conhecido até o momento.

Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud, CEO da Autoridade de Investimento do Catar, expressou apoio a Musk no ano passado, informou a Bloomberg News: “Confiamos em sua liderança em termos de dar a volta por cima na empresa”, disse ele.

A Autoridade de Investimentos do Catar não quis comentar.

Metodologia

A Fidelity recentemente avaliou o que era inicialmente uma participação de US$ 19,66 milhões no Twitter em seu Blue Chip Growth Fund em cerca de 72% menos do que quando Musk comprou a empresa de mídia social, uma avaliação que permaneceu relativamente estável. O Post aplicou a queda de 72% às participações iniciais dos investidores relatadas nos registros da SEC, ou reveladas em comentários públicos e confirmações individuais do envolvimento das entidades.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.